Governo do Estado lança GovCast, o podcast conduzido por Eduardo Leite

governo do Rio Grande do Sul lançou o GovCast, o podcast do executivo gaúcho. O programa será conduzido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e irá ao ar quinzenalmente, nas plataformas do Youtube e Spotify do governo. O primeiro episódio já está disponível, tendo como entrevistado o bombeiro militar Guilherme Olkoski, que atuou no resgate a vítimas do ciclone de junho.

Produzido pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) e coordenado pela titular da pasta, Tânia Moreira, o podcast buscará trazer figuras do cotidiano gaúcho para terem conversas informais com o governador. “O GovCast é uma oportunidade para conversar com pessoas que têm histórias pra contar. Precisamos ser capazes de enfrentar os problemas, mas mantendo a sensibilidade. Por isso, é importante lembrar das pessoas e daquilo que toca a vida cotidiana na nossa sociedade”, afirmou Leite nos bastidores da gravação.

O entrevistado do episódio de estreia do GovCast, bombeiro militar Guilherme Olkoski, aborda as dificuldades da atuação em ocorrências como o resgate de vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul em junho. Olkoski também fala sobre o desafio de lidar com o risco e as emoções em ações de resgate. Além disso, utilizando um boneco, realizou uma demonstração do salvamento de um bebê engasgado, comentando o vídeo de ação recente que repercutiu nas redes sociais.