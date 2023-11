JKH investe R$ 1 milhão em concessionária de mobilidade elétrica

A JKH, empresa residente na unidade do Feevale Techpark em Campo Bom, está investindo em torno de R$ 1 milhão na primeira concessionária especializada em mobilidade elétrica do Vale do Sinos.

Com um portfólio de mais de 20 modelos de motos elétricas, scooters, bicicletas e patinetes, a He Motors fica na Avenida Victor Hugo Kunz, 366, no bairro Vila Nova e oferece opções de compra, como financiamento bancário, consórcio e linhas de crédito consignado. A inauguração acontece neste sábado (11).

Os recursos foram distribuídos em estrutura de loja, produtos, oficina e peças para reposição. Há, também, um setor de pesquisa e desenvolvimento em novos produtos, cuja equipe realiza as atividades junto ao Feevale Techpark, em Campo Bom.

A He Motors é uma operação da Helius Sunlink PV, também residente na unidade do Feevale Techpark em Campo Bom.

“Esse é um importante passo em busca de economia e sustentabilidade à nossa região, sem necessidade de abastecimento com combustível, sem emissão de gases de efeito estufa e sem poluição sonora”, explica Rudolf Krummenauer, gerente da unidade Novo Hamburgo.

O carro chefe da empresa hoje é a moto W125, que tem até 150km de autonomia. O carregamento completo da bateria custa R$ 1,00, é realizado nas tomadas residenciais comuns e leva em torno de quatro horas.