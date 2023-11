Débora Chagas, nova sócia da Numerik, vai liderar expansão

A Numerik, empresa de inovação aberta e ESG com quatro anos de atuação internacional, anunciou Débora Chagas, diretora de Novos Negócios da empresa há um ano, como nova sócia, unindo-se ao fundador Eduardo Lorea e à Manuela Vasconcelos, também sócia desde 2020.

A soma de Débora Chagas como sócia chega em um momento estratégico para a Numerik, que alcançou crescimento de 160% este ano. Nesse período, a empresa conquistou clientes como Cubo Itaú, Sicredi, Arezzo, Irani, Fundo Vale, Meta, Conectar Hub e Instituto Caldeira. Fundada na Espanha, a Numerik desembarcou no Brasil há três anos.

"Estou empolgada em dar esse novo passo na Numerik. A empresa tem demonstrado uma capacidade excepcional de criar soluções inovadoras e impactantes, e estou focada em colaborar ainda mais na expansão de nosso portfólio de produtos e serviços, bem como na busca de novas oportunidades de mercado", afirma.

Débora tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul há mais de uma década, com passagens pelo Sebrae e Instituto Caldeira. Sua carreira inclui uma experiência em centros de inovação em todo o mundo, abrangendo locais como o Vale do Silício, Londres, Lisboa e Bangalore.

"Estamos muito entusiasmados em dar mais um passo na companhia. A experiência da Débora e sua trajetória na Numerik se alinham perfeitamente com nossa visão e valores. Temos certeza de que sua adição como sócia contribuirá significativamente para o nosso sucesso contínuo", afirma Eduardo Lorea, CEO e fundador da Numerik.