Caldeira e Cubo Itaú vão atuar de forma colaborativa

Startups e corporates associadas ao Instituto Caldeira e ao Cubo Itaú agora poderão usufruir dos programas oferecidos pelos dois players do ecossistema de inovação. Entre as ações previstas está a realização de eventos em formato de pitch - momento em que startups apresentam suas propostas - e a abertura para que startups conectadas ao Cubo Itaú participem do Ebulição Startups, programa de aceleração do Caldeira. Ao mesmo tempo, os parceiros do Instituto Caldeira serão inseridos no buscador, da plataforma digital do Cubo.

A ação é resultado de uma parceria firmada recentemente. “Inovação aberta é isso, é sobre somar. Entendemos que essa parceria agrega valor para a comunidade, abrindo mais oportunidades de conexão para gerar negócios, alavancando o potencial das startups e, assim, desenvolvendo ainda mais o ecossistema de inovação da América Latina”, afirma Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú, um dos mais relevantes hubs de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina.

A ideia é utilizar o potencial colaborativo para incentivar ainda mais a inovação aberta. A união dos dois hubs é uma oportunidade para as comunidades envolvidas acessarem espaços antes inacessíveis e desenvolverem relacionamentos estratégicos.

“O Instituto Caldeira já nasceu com o mote de conexões que aceleram a inovação, tendo como um propósito conectar todo e qualquer ator que promova o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia no nosso país. Dentro disso, é impossível não reverenciar o Cubo no ecossistema e o trabalho que vem sendo desenvolvido todos esses anos, é uma parceria muito promissora e uma honra para nós”, afirma Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira.

Outro exemplo de iniciativa de conexão é a abertura de inscrição de startups do Cubo para o Conecta Caldeira, programa de inovação aberta que une empresas fundadoras do hub gaúcho à startups da comunidade que possam solucionar seus desafios. Do lado do Cubo, as startups conectadas ao Instituto Caldeira que entrarem para a comunidade poderão se cadastrar para resolver os desafios disponíveis na plataforma.

A oficialização da parceria dará aos membros das comunidades Caldeira e Cubo Itaú descontos no valor para se tornarem membros do hub parceiro.