Gaúcho participa de competição de Excel em Las Vegas

O gaúcho Klinsmann Langhanz, 32 anos, é o representante brasileiro do Microsoft Excel World Championship. Sim, existe um campeonato mundial de Planilhas Excel e ele está sendo disputado ao longo de 2023, inclusive com etapas transmitidas pela ESPN. A final será em Las Vegas, na HyperX Arena do Luxor Hotel, depois rounds de classificação e batalhas on-line.

O jovem cursou Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) com intercâmbio na Alemanha e hoje atua como professor de Excel, além de desenvolver soluções para empresas e prestar consultoria. Inclusive, usa as suas redes sociais para dar dicas do uso desta ferramenta e, mais recentemente, para compartilhar os desafios propostos pela competição.

“Já acompanho o evento há uns dois anos, mas só recentemente decidi encarar isso de forma séria. Para me classificar, estudei os casos das edições anteriores e deu certo”, relembra, destacando que o fato de eu ser professor de Excel ajudou, já que boa parte do conhecimento está internalizada.

Dos 128 classificados para o "Mata-Mata", sendo apenas três da América Latina, Klinsmann venceu o primeiro desafio e perdeu o segundo, o que o colocou no Top 64 do mundo. Embora tenha perdido o segundo confronto, ele estará em Las Vegas para participar da Last Chance Round, a repescagem. No último dia do evento, 9 de dezembro, 16 jogadores irão competir entre si pelo título de Campeão do Mundo 2023.

O evento nasceu com foco no mundo das finanças, mas nos últimos quatro anos passou a apostar em temas mais universais, como para resolver problemas de lógica de forma mais lúdica, como em aplicações de carta de baralho, roleta de cassino e campo minado. “Costumamos usar o Excel para fazer cálculos financeiros, organizar listas, mas fator central é o racional, as regras de negócios para resolver problemas.

Mas, esse evento foge do lugar comum e propõe o uso da ferramenta Excel para resolver questões diversas, como em um jogo de cartas”, explica.