Meta e Randon criam desafio de empreendedorismo feminino

abertas até 21 de novembro pelo site www.thenextgen.com.br as inscrições para a segunda edição do desafio "The Next Gen: Women in Tech". A competição fomenta a inserção de mais mulheres na tecnologia e tem como propósito reconhecer e destacar empreendedoras.

A iniciativa é da Meta Ventures, Corporate Venture Capital da empresa gaúcha Meta, conta com o apoio da Randon Ventures (RV), unidade de investimentos em startups da Randoncorp responsável por potencializar novos modelos de negócio da companhia.

O foco é encontrar a nova geração de empreendedoras que atuam no modelo de negócio Software as a Service (SaaS), com ênfase nos mercados B2B e B2B2C. O objetivo do desafio é buscar startups que tenham mulheres em cargos de liderança, nas posições de CEO ou de sócias fundadoras, e que estejam em fase final de validação e tração. A iniciativa tem o apoio de um time de mentoras e representantes de hubs de inovação da Globo, Cubo Itaú e Conexo.

“A cada edição, esta rede feminina de networking cresce, conectando o potencial destas empreendedoras com players relevantes do mercado. O resultado são ótimas oportunidades de sinergia, parcerias e, claro, negócios duradouros”, destaca Marcio Flôres, Head da Meta Ventures.

As três startups de destaque terão a mentoria de líderes do mercado de tecnologia e inovação, contarão com vantagens exclusivas oferecidas pelos parceiros do desafio, além da possibilidade de receberem o aporte de até R$1,5 milhão como investimento.

“A parceria com a Meta Ventures reforça nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento do ecossistema de inovação. Com o The Next Gen, estamos ampliando nossa atuação para um segmento que, originalmente, não estava incluído na tese de investimentos da RV”, destaca o diretor de Negócios e Estratégias Digitais da Randoncorp e da RV, Mateus de Abreu.

Entre as mentoras que apoiam o projeto estão Simone Lettieri e Viviane Furquim, diretora de Digital e diretora de Pessoas e Performance da Meta, respectivamente; Carolina Strobel, partner da Antler, COO da Redpoint eventures e Board Member da Randoncorp; Marcela Falcão, Head of Corporates and Investors do Cubo Itaú e Nicole Franco, Head de Startups do Instituto Caldeira.