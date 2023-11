Braskem faz parceria com Northwestern para tecnologia de conversão de CO2

A Braskem e a Universidade de Northwestern (EUA) anunciaram uma parceria para desenvolver uma plataforma tecnológica para conversão do CO2 emitido por operações industriais. O sistema será baseado na coeletrólise, tecnologia que aproveita ao máximo a energia elétrica aplicada para conversão de CO2 em produtos de interesse.

Em dispositivos eletroquímicos típicos, além da conversão do CO2, há a conversão da água em oxigênio, que não tem um alto valor comercial. Porém, com essa nova estratégia, duas reações de interesse ocorrem ao mesmo tempo, resultando em uma maior produtividade do sistema na geração de químicos intermediários e/ou produtos finais para aplicações de interesse comercial.

O projeto é liderado pelo professor Ted Sargent e pelo Dr. Ke Xie da Universidade de Northwestern, especialistas na área de eletrocatálise para conversão de CO2. O projeto, atualmente em fase de desenvolvimento, pretende criar um sistema versátil, modular e com alta eficiência energética.

LEIA MAIS: Laboratório colaborativo da Braskem recebe reconhecimento internacional

A expectativa é de que a etapa de desenvolvimento em escala de laboratório, iniciada há um ano, avance significativamente nos três anos previstos no acordo de cooperação, com potencial para escalonamento e aplicações industriais após a validação da tecnologia.

Além dos ganhos de eficiência, essa abordagem permite a transformação de um volume maior de CO2, contribuindo com a redução dos gases de efeito estufa.

"Através da parceria com a Universidade de Northwestern, sem dúvida implantaremos uma tecnologia inovadora – a conversão de CO2 através da coeletrólise. Com isso reduziremos as emissões de gases de efeito estufa com eficiência e abriremos novas possibilidades de conversão por meio dessa iniciativa inédita e disruptiva”, explicou Gus Hutras, diretor global de Tecnologia de Processos da Braskem.

Dr. Ke Xie, professor assistente de pesquisa na Universidade de Northwestern que está liderando a iniciativa, diz que essa parceria permite que a equipe explore conceitos novos e que aceleram a eletrificação da produção de químicos.

“Como resultado, brilhantes pesquisadores de pós-doutorado e alunos de doutorado, vindos de outras universidades de prestígio no mundo, estão preparados para fazer contribuições relevantes para a descarbonização de químicos e materiais, graças ao investimento feito pela Braskem na parceria”, acrescenta Sargent.