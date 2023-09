Laboratório colaborativo da Braskem recebe reconhecimento internacional

Primeiro centro de desenvolvimento de embalagens para a economia circular no Brasil, o Cazoolo, criado pela Braskem, foi homenageado pela Innovation by Design Awards 2023, premiação anual do mundo do design promovida pela Fast Company. O projeto foi reconhecido como uma das melhores iniciativas no ramo de design da América Latina e a homenagem coincide com um ano desde o lançamento do Cazoolo, em agosto de 2022. As informações são da assessoria de comunicação da empresa. A lista com todos os homenageados está disponível aqui.