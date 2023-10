Startup Guide RS quer ‘vender’ Rio Grande do Sul para o mundo

Um guia para vender o ecossistema de inovação gaúcho no mundo, o Startup Guide RS powered by SebraeX foi lançado oficialmente, em sua versão impressa, na semana passada no palco do Espaço Mercopar Inovação. O projeto foi lançado na edição do ano passado, no mesmo local.

“Entregamos um guia para investidores, startups e todos os integrantes do ecossistema que são de fora e querem conhecer o Rio Grande do Sul”, explica o fundador e CEO da Wise Innovation, que executou o projeto, Paulo Renato Ardenghi.

Ele conta que havia procurado 20 marcas, e recebido negativas, quando propôs o guia para o Sebrae RS. “As pessoas confundiam com uma revista, e o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, levou dois minutos para entender a proposta. Ele me disse que o Sebrae entraria se fizéssemos o melhor startup guide do mundo”, relembrou.

O Startup Guide RS powered by SebraeX estará ao lado de guias de cidades como Nova York, Amsterdã, Berlim e outras. “No ano passado, lançamos um projeto ousado, que pretende criar conexões globais poderosas. Agora, vamos para o segundo passo, que é apresentá-lo pelo mundo, para que não seja apenas um livro”, completou.

LEIA MAIS: South Summit 2024 será lançado segunda em Porto Alegre

Godoy brincou que se Ardenghi não tivesse demorado tanto para o procurar, teria lançado mais cedo. “Eu disse que precisaria ser assinado pelo Sebrae pela legitimidade que essa marca tem: 80% das startups gaúchas já passaram ou estão em algum programa do Sebrae. A publicação serve como atrativo para que novas empresas e investidores venham ao Brasil”, acrescentou.

Entre outros conteúdos, a publicação tem histórias de 40 cidades gaúchas, o que, para Ardenghi, deixa claro o quanto o nosso Estado é completo do ponto de vista da inovação. “O interior também está fazendo a diferença”, completou.