South Summit 2024 será lançado segunda em Porto Alegre

A edição 2024 do South Summit Brazil será lançada oficialmente na segunda-feira (16), às 17 horas, no salão nobre da Catedral Metropolitana, no Centro Histórico, em Porto Alegre.

O encontro terá a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do vice Gabriel Souza, da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, do presidente do Conselho de Honra do South Summit Brazil, Jorge Audy, do CEo do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A fundadora e presidente do South Summit, Mariá Benjummea, participará de forma remota.

A próxima edição do evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre.