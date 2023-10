Avanços em IA estão levando à salto quântico, sinaliza Evan Goldberg

Inovações para ajudar as empresas a fazerem mais com menos, de forma ágil e eficaz, é a lógica que está norteando as principais novidades que foram anunciadas hoje (17), durante o Oracle Suite World 2023, em Las Vegas. E essa agilidade vem, justamente, da Inteligência Artificial (IA), a tecnologia número um hoje no mundo.



"Os avanços recentes em IA criam a oportunidade para um salto quântico para fazermos mais com menos", afirma o vice-presidente executivo Oracle NetSuite, Evan Goldberg, durante a abertura do evento que reúne 14 mil pessoas. "Vamos dar mais produtividade e colaboração para os nossos clientes, e a chave para esse progresso será a IA, que ajudará a fornecer produtos e serviços mais rapidamente", acrescentou. O executivo esteve esse ano em São Paulo e destacou o dinamismo das empresas brasileiras, especialmente as startups.

A edição deste ano da conferência, que iniciou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra em Israel, celebra os 25 anos do NetSuite. A plataforma de soluções de gestão, como ERP e CRM, focada em organizações em crescimento e escala, como startups e unicórnios, já conta com mais de 37 mil clientes em 219 países. A empresa foi adquirida pela Oracle em 2016 e tem a sua oferta focada nas companhias em crescimento, que faturam até US$ 200 milhões.



"Esse ano será tão revolucionário quanto os 25 anos que tivemos até aqui", pontuou o executivo. Segundo ele, a ideia é ajudar as empresas a crescerem gastando menos. "Nossa missão permanece ser a de fornecer um conjunto unificado de aplicativos em nuvem que permita aos clientes fazer mais com menos e expandir seus negócios”, disse o fundador da NetSuite. A temática deste ano do nosso evento é SuiteUp, que é justamente seguir automatizando e trazendo mais eficiência para as empresas.



As inovações do NetSuite anunciadas no evento incluem recursos tradicionais e generativos alimentados por IA em todo o pacote, novas soluções de gerenciamento de serviços de campo e gerenciamento de desempenho empresarial (EPM) e recursos que ajudam profissionais de finanças e experiência do cliente melhorarem a velocidade e a precisão dos processos de negócios.



"Nossas novas atualizações incluem recursos de IA tradicionais e generativos incorporados em todo o pacote para ajudar a aumentar a produtividade do usuário, reduzir custos e melhorar a eficiência geral dos negócios”, confirmou.



As novidades incluem atualizações mais recentes do NetSuite Analytics Warehouse, nuvem pré-construída habilitada para IA, uma solução de data warehouse e análise para clientes NetSuite.



A perspectiva é melhorar o gerenciamento de dados para que os clientes possam criar análises rapidamente, aumentando a eficiência e reduzindo custos, além de obter uma melhor compreensão de seus clientes e aproveitar dados para inovar e crescer mais rápido.



A NetSuite Analytics Warehouse agora está disponível para clientes na América do Norte, Austrália, Brasil, Colômbia, Dinamarca e França, entre outros. “As organizações precisam entender os vastos volumes de dados que criam, e isso muitas vezes pode ser uma tarefa extremamente complexa e demorada”, comenta Goldberg.



