 Mover-se devagar é perigoso, diz Safra, CEO da Oracle

"O tempo para começar é agora. Mover-se devagar é perigoso. Movimente-se rápido e mude o ambiente imediatamente". Com essa energia, a CEO da Oracle, Safra Catz, deu as boas vindas ao público no painel de abertura do Oracle CloudWorld, que acontece essa semana, em Las Vegas (EUA).

Essa é a primeira edição presencial do evento desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020. A mais importante conferência da cloud da multinacional, reuniu mais de 13 mil pessoas presencialmente e cerca de 10 mil que acompanharam on-line, de 150 países.

Ao destacar a importância das conexões, ela falou um pouco sobre o momento atual. "Estamos focados em ouvir mais os clientes e fazer produtos e serviços baseados na experiência digital. Mais do que nunca, o sucesso dos nossos clientes é o direcionador de tudo que fizermos daqui para frente", destacou a executiva.

Safra recebeu no palco líderes de marcas globais com os quais falou sobre os caminhos para resolver os problemas mais complexos, enfrentar as mudanças e emergir ainda mais fortes.

"Não faça nada sozinho. Trabalhe com parceiros e tenha uma forte governança de todos os processos, sugeriu a CIO da Johnson Controls, Diane Schwarz.

Ela destacou o movimento de transformação que a empresa vem fazendo. "Estamos construindo soluções de forma simples, usando tecnologia standard para construir experiências autênticas para os clientes", disse. Para ela, essa usabilidade e eficácia deve ser a prova de que a tecnologia funciona".

O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, ressaltou os aprendizados nos últimos dez anos das empresas para usar a tecnologia para criar e fazer coisas melhores. "A revolução digital está vindo com força transformadora, e uma das áreas que temos visto isso acontecer é nas ciências da vida e da computação. Temos vivenciado incríveis avanços", disse.

Aliás, durante o Cloud Oracle World foi anunciada uma expansão da parceria entre a anfitriã e a NVIDIA, neste caso, para acelerar a adoção de Inteligência Artificial para as empresas. A ideia com essa colaboração é levar as soluções de computação acelerada da NVIDIA - de GPUs a sistemas e software - para o Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

“Para impulsionar o sucesso de longo prazo no ambiente de negócios atual, as organizações precisam de respostas e insights mais rápido do que nunca. Nossa aliança expandida com a NVIDIA fornecerá o melhor da experiência de ambas as empresas para ajudar os clientes em todos os setores – de saúde e manufatura a telecomunicações e serviços financeiros – a superar a infinidade de desafios que enfrentar", destacou Safra Catz.

O NVIDIA AI Enterprise inclui mecanismos de processamento para cada etapa do fluxo de trabalho de IA, desde processamento de dados e treinamento de modelos de IA até simulação e implantação em larga escala. Com isso, as organizações conseguem desenvolver modelos preditivos para automatizar processos de negócios e obter insights de negócios rápidos com aplicativos como IA conversacional, sistemas de recomendação e visão computacional.

A Oracle também passará a oferecer acesso antecipado à aceleração NVIDIA Rapids para processamento de dados Apache Spark no serviço Apache Spark, tudo gerenciado pelo OCI Data Flow - processamento de dados é uma das principais cargas de trabalho de computação em nuvem.