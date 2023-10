Captable capta R$ 1,3 milhão para Zenit, ‘Netflix da Saúde’

A Captable, plataforma líder no mercado brasileiro de investimentos em startups, anuncia o fechamento da captação da healthtech Zenit no valor de R$ 1.305.000,00. No total, 244 investidores que participaram desta rodada de equity crowdfunding, com destaque para os coinvestimentos realizados pela Oikos, um multifamily office do Distrito Federal, e da Spalla Partners.

Os recursos serão canalizados estrategicamente para expandir os serviços digitais de saúde integral, na qual o Zenit é pioneira no país.

“Definimos que 40% serão destinados ao desenvolvimento de novos produtos e upselling. O restante dos recursos será destinado em partes iguais nas áreas de tecnologia, expansão no mercado e investimentos focados no setor B2B, com 20% alocados para cada uma dessas frentes”, explica o cofundador e COO da healthtech, Fernando Teitelbaum.

De acordo com Paulo Deitos, cofundador da Captable, o sucesso da captação do Zenit destaca o dinamismo e potencial do segmento healthtechs. As estimativas de fontes como o Global Market Insights são de que o mercado global alcance US$ 504 bilhão em 2025, crescendo anualmente a 15% e o Brasil avançando a um ritmo de 25% ao ano.

“Os investidores reconhecem a convergência entre a preocupação das pessoas com saúde e as oportunidades rentáveis deste setor e agem imediatamente quando aparecem ótimas oportunidades de negócios em ascensão como foi o caso do Zenit. Em 2022, só o Brasil movimentou R$ 14,5 bilhões neste mercado, mostrando a força e relevância da inovação em saúde no país”, afirma o gestor da plataforma de investimentos em startups.



A marca Zenit foi lançada em maio de 2022 como consequência de uma trajetória de diversas iniciativas nos mercados de saúde e tecnologia dos empreendedores Leonardo Rocha (CEO), Fernando Teitelbaum (COO) e Mateus Freitas (CMO) ao longo dos últimos anos. Neste guarda-chuva de atuação, estão inclusos a Autoridade Fitness (canal sobre alimentação), Xtreme21 e Prána Yoga. Juntas, essas marcas reúnem mais de 8 milhões de seguidores ativos nas redes sociais.

No formato atual que chamou a atenção dos investidores, o Zenit disponibiliza ao mercado um aplicativo que oferece um catálogo completo de exercícios físicos, treinos de yoga, dicas de alimentação saudável, pilates, corrida, luta funcional, crossfit, reeducação alimentar, exercícios para gestante, idosos, e muito mais. Após o usuário fazer o login, a plataforma disponibiliza um quiz para elaborar uma agenda personalizada de acordo com as necessidades de cada pessoa. Hoje o Zenit conta com 36 mil assinantes no mercado B2C, um aumento anual de 106%.

Já no B2B, novos produtos foram lançados recentemente para atender empresas preocupadas em proporcionar saúde integral aos seus colaboradores. A estratégia de fortalecer a oferta de produtos e serviços para empresas se mostrou certeira uma vez que o Zenit passou a ter um crescimento de 127% no faturamento B2B no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Hoje a healthtech conta com parcerias estratégicas que ampliam sua presença e fortalecem sua oferta.

Entre os parceiros-chave para garantir que os serviços oferecidos estejam alinhados com as demandas do mercado estão nomes como Rede Accor, Banco do Brasil, Holiste, Caju Benefícios, Azos (seguros de vida) e Minu.