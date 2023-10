Quase metade dos empresários não conhece o 5G, diz CNI

A falta de conhecimento sobre as capacidades da tecnologia 5G é uma realidade para quase metade dos empresários (47%) ouvidos em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre as indústrias que não têm conhecimento algum, 79% não discutem o tema, percentual que cai para 43% entre as empresas que disseram ter conhecimento.

O baixo nível de entendimento em relação à tecnologia provavelmente também explica a indicação – por 54% dos empresários – da área de vendas como a maior beneficiária pela rede 5G. Para a gerente de Política Industrial da CNI, Samantha Cunha, uma das ações para o avanço do 5G nos processos produtivos deve ser disseminar o conhecimento sobre a importância das novas capacidades da tecnologia e de sua relação com a digitalização, além da relevância da expansão da rede pública do 5G para uso nas empresas.

“Há uma expectativa em relação ao 5G na indústria porque ele é o passaporte para a aceleração e o avanço da digitalização brasileira. A rede contribui diretamente para a automação e a integração de diferentes tecnologias que incluem inteligência artificial, robótica e internet das coisas”, aponta. Segundo ele, no Brasil, a expansão da rede pública, novos modelos de negócios das operadoras e o aumento do conhecimento empresarial a respeito da nova tecnologia serão fundamentais para adoção da nova rede.

O estudo mostrou ainda que 61% dos empresários industriais consideram importante ou muito importante adotar a tecnologia 5G. Mas, 54% das empresas sequer discutem a instalação da rede. A falta de infraestrutura adequada e o alto custo para implementar a tecnologia lideram a lista de barreiras à adoção, e a falta de conhecimento do empresariado sobre o assunto se destaca.

Das empresas consultadas que acham a adoção da tecnologia relevante, 35% responderam que discutem o tema, mas não têm plano formal de implementação; outros 14% já têm um planejamento para aderir, e apenas 8% já instalaram a rede. Já entre todas as empresas ouvidas, apenas 6% têm o 5G instalado na empresa. A pesquisa ouviu 1.002 profissionais que lideram a área de tecnologia de empresas industriais de pequeno, médio e grande portes.

“A incorporação da tecnologia 5G tem um papel importante no desempenho industrial brasileiro, em especial no contexto de digitalização da produção, a Indústria 4.0. Mais agilidade e eficiência nos sistemas de comunicação são traduzidas em ganhos de produtividade e em mais competitividade para a nossa economia”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Via de regra, o 5G permite maior velocidade, capacidade de conexão massiva de dispositivos e menor latência de internet, adicionando novas capacidades produtivas no contexto de transformação digital das empresas, como o uso de veículos autônomos e a ampliação da Internet das Coisas.



A adoção pelas empresas pode ser feita por meio de três tipos de rede: privativa, quando a rede é independente e administrada pela própria empresa; híbrida, quando o controle é feito por uma operadora pública e alguns recursos são oferecidos à empresa; e pública, quando a rede é fornecida pelas operadoras públicas e compartilhada com outros usuários.



Quando questionados sobre os obstáculos à adoção da tecnologia 5G, 64% dos empresários apontaram a falta de infraestrutura adequada na região das empresas como principal barreira externa. O alto custo de soluções e equipamentos para as redes privativas, a falta de suporte das operadoras de telecomunicações nos serviços prestados e o alto custo das operadoras para o fornecimento e manutenção do serviço empatam em segundo lugar. E nas barreiras internas, o alto custo para implementar a tecnologia é apontado como a principal dificuldade.



“Os resultados ressaltam a importância da expansão da rede 5G geograficamente. Se a rede ainda não chegou em determinada região, a empresa tem como alternativa a instalação de rede privativa, mas o custo pode ser elevado porque requer investimento em hardware e conhecimento para administrar”, explica Samantha.