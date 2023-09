"Uma máquina não deve tomar decisões importantes sozinha', alerta Dias

Uma máquina, por mais inteligência que tenha, não tem a representação do que é o mundo real; não tem como entender o que de fato é bom, o que importa para os humanos. Portanto, se for deixada sozinha para decidir e produzir conteúdo por si só, pode gerar resultados nefastos. Esse entendimento deve ser o ponto de partida antes de nos deixamos levar pelo fascínio da tecnologia mais badalada do momento. Sim, o potencial de gerar transformações positivas na vida das pessoas e dos negócios justifica a posição que a Inteligência Artificial (IA) ocupa hoje no mundo. Mas, é preciso evoluir nas aplicações sem deixar de lado a preocupação com a ética, alerta uma das maiores referências neste assunto, Álvaro Machado Dias, que esteve recentemente em Porto Alegre, participando de um evento promovido pela Profissionais SA, no Tecnopuc.

“Não acho que devemos ser tão moralistas a ponto de banir estes sistemas. Se alguém quiser passar suas próprias decisões para o algoritmo, fique à vontade. O grande ponto é que você não pode impactar a vida dos outros a partir de um paradigma que desconhece a vida, porque isso não é ético”, destaca. Autor de mais de 100 papers de impacto, o neurocientista está à frente da linha de processos decisórios no cérebro humano do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Unifesp. Sócio da WeMind, escritório de inovação, e do Instituto Locomotiva, uma das mais destacadas empresas de pesquisa do País, ele aponta para a necessidade da supervisão humana em decisões tomadas pelas máquinas, como na área da saúde ou judiciária.

“Não é recomendado que um algoritmo se torne um médico automatizado, mesmo que, na média, a sua capacidade de reconhecimento de variáveis e identificação de doenças seja superior à humana”, diz. Confira a entrevista com Dias, que também é doutor e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, membro da Behavioral & Brain Science, de Cambridge e do Painel Global do MIT Tech Review.



Mercado Digital – Qual a grande diferença entre o pensar humano e da Inteligência Artificial?



Álvaro Dias – Quando a gente fala alguma coisa, muitas vezes temos a sensação de que a ideia falada surgiu das palavras, que a conduziu ao mundo. Mas, quando se faz realmente um estudo em profundidade da mente, identificamos uma separação entre o pensar e o verbalizar. Temos modelos mentais da realidade que não são meras abstrações – são, por exemplo, crenças, memórias, processos afetivos livres. Temos emoções, memórias e imaginações injetadas de afeto, e é isso que a gente vai lá e verbaliza ou, de alguma outra forma, comunica. A grande diferença da Inteligência Artificial é que ela não tem essa dicotomia entre o pensar e o verbalizar, justamente, porque ela não tem o pensar.

MD – Se a AI não pensa, então ela não tem a verdadeira noção do que é verdade ou mentira?



Dias – Não há dentro da estrutura computacional algo que implemente a mágica que acontece que é a produção verbal, nada que suporte uma esfera de injeção de afetos, de construção de imagens, de resgate de memórias. Como o ser humano representa as coisas mentalmente, ele consegue representar para si o mundo real, o que vai acontecer se determinada coisa for feita e qual vai ser o impacto para as pessoas. Do outro lado, no sistema dos algoritmos, não há representação, então, essa ideia de mundo real não faz nenhum sentido. Isso daí significa, na prática, que para o algoritmo não existe a ideia de mentira e verdade. O algoritmo não vai estar nem aí se, no final das contas, aquilo que ele disser gerar consequências deletérias. Essa é a grande diferença na prática. A máquina não pode ter a própria representação do que é o mundo real, não tem como entender o que de fato é bom, o que importa para nós. Portanto, se for deixada ao léu para decidir e produzir conteúdo por si só, pode gerar resultados nefastos para nós. A grande questão é o impacto no mundo real. E o que acontece com o algoritmo é que ele alucina. Ele pode inventar algo. E por quê? Porque é um sistema associativo que não tem como correlato o mundo real, não sabe o que é mentira ou verdade.



MD – No caso de uma situação médica, isso pode levar o um diagnóstico errado e até letal?



Dias – Sim, pois o algoritmo não tem a representação de que aquele remédio vai ser tomado por um ser humano que tem uma materialidade, um corpo frágil, e que se for o errado, ele vai morrer. Em uma situação de diagnóstico médico, ele pode falar que o paciente vai morrer daqui uma semana ou recomendar um tratamento e sugerir um remédio letal. Estatisticamente, é provável que isso aconteça de forma corriqueira? Não, mas pode acontecer, e de uma maneira absolutamente imprevisível. Então, não é recomendado que um algoritmo se torne um médico automatizado Mesmo que, na média, sua capacidade de reconhecimento de variáveis, inclusive de identificação de doenças, seja superior à humana.

MD – Em que outras áreas isso se torna tão relevante?



Dias - Outro exemplo que se fala muito é sobre a algoritmização do Judiciário, porque os juízes, de fato, tendem a produzir muita avaliação, e há um desvio padrão muito grande tanto em magnitude de pena, culpabilidade e outras variáveis, ainda flutuantes, como progressão de regime. Há várias controvérsias sobre o algoritmo, mas ele está aí. A grande questão é: já que a gente tem um algoritmo desses, que é capaz de ler todos os processos, porque não simplesmente deixá-lo tomar as decisões? A resposta vem com um caso que agora ganhou o mundo em 2023 quando, nos Estados Unidos, um advogado usou o ChatGPT em uma ação de direito empresarial e o algoritmo inventou um monte de bobagem. Virou um escândalo, e ele afundou qualquer chance que o seu cliente tinha nessa história toda. Aplicando esse princípio à magistratura, a gente chega a uma situação que é muito mais grave, pois o ‘juiz algorítmico’ pode condenar a 30 anos uma pessoa inocente. Ou pode inocentar alguém que, do ponto de vista de qualquer pessoa de bom senso, é culpado.



MD – Na sua opinião, qual é o caminho ideal nessa relação entre a inteligência humana e artificial?



Dias - O caminho seria a gente não imaginar que uma máquina vai tomar decisões importantes sozinha e, sim, servir de apoio. Acho que a grande questão são as decisões que impactam a vida dos outros. Se eu quero ter um sistema que me ajuda a tomar minhas próprias decisões e eu vou transferir para o algoritmo, ok. Eu não acho que devemos ser tão moralistas em relação a essa questão a ponto de banir estes sistemas. Se alguém quiser passar suas próprias decisões para o algoritmo, fique à vontade. Eu não quero passar as minhas, mas cada um faz o que quer. O grande ponto é que você não pode impactar a vida dos outros a partir de um paradigma que desconhece a vida, porque isso não é ético.



MD – Existe uma forma de lidar com o viés do algoritmo?



Dias – O fundamento da Inteligência Artificial é que o futuro replica o passado. Eu pego os dados do passado para fazer extrapolações, que significam projeções mapeadas de um ponto ao outro. Se, no passado, uma região da cidade tinha mais crimes, era mais violenta, eu assumo que, no futuro, será também e, então, passo a recomendar que os policiais parem suas viaturas ali. Fazendo isso, eles vão ficar mais sensíveis aos eventos criminosos, o que é positivo, mas vai aumentar o número de ocorrências. Aumentando o número de ocorrências, serão enviadas mais viaturas e o ciclo vicioso jamais será quebrado. Esse não é um problema, portanto, que se resolve. Dentro desse paradigma, não temos solução nenhuma. Porque ele não é bem um problema, não tem nada de errado, é o princípio que está sendo utilizado que precisa ser pensado.