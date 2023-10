Nelogica Academy forma talentos em jornada do cliente

Nelogica, provedora de tecnologias para o mercado financeiro, promove a 3ª edição do Nelogica Academy. A iniciativa compartilha conhecimento e capacita profissionais para atuar no universo do mercado financeiro. As inscrições, com vagas limitadas, devem ser feitas até a próxima quarta-feira (4), pelo site workshop será presencial, no dia 7 de outubro, das 9h às 18h, em Porto Alegre. , provedora de tecnologias para o, promove a. A iniciativa compartilha conhecimento e capacita profissionais para atuar no universo do mercado financeiro. As, devem ser feitas(4), peloda Nelogica Academy. O, das 9h às 18h, em

Com 2,3 milhões de cliente em mais de 150 países e reconhecida pela excelência em experiência do usuário, a Nelogica oferece o curso para apresentar e discutir boas práticas de atendimento, introduzindo o panorama atual do setor de investimentos e as soluções da Nelogica com foco em democratizar o acesso ao mercado financeiro. A capacitação permite ainda que os participantes concorram a uma das vagas disponíveis para ocupar uma posição no time.

O workshop é direcionado àqueles que tenham formação técnica ou superior em áreas como informática, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência e engenharia da computação, entre outras, ou que tenham interesse em ampliar o repertório sobre tecnologia para o mercado financeiro. Os candidatos precisam ter disponibilidade para atuarem presencialmente em Porto Alegre.