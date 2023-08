Estrategista defende jornada de democratização da tecnologia

Patricia Knebel

Autor de diversos livros como “The Art of Business Value”, o estrategista empresarial da AWS, Mark Schwartz, foi uma das presenças internacionais do AWS Summit São Paulo. Durante uma apresentação para executivos, ele falou sobre a importância de as empresas estarem preparadas para as futuras disrupções do mercado, e serem cada vez mais resilientes, inovadoras e com um propósito claro.