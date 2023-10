BNDES investirá até R$ 638,5 milhões em startups e PMEs

As startups e as pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras poderão buscar até R$ 638,5 milhões que serão destinados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para projetos inovadores.

O banco selecionou seis propostas de fundos de investimento, dois de capital semente e quatro fundos de venture capital, selecionados por meio de chamada pública promovida pela BNDESPar, braço de participações acionárias do BNDES.

A previsão é de que a iniciativa mobilize, ao todo, até R$ 2,8 bilhões em investimentos. Desse total, até R$ 2,1 bilhões, aproximadamente, serão de capital privado, contribuindo para fortalecer o mercado de capitais, o ecossistema de inovação no país e as empresas nascentes de base tecnológica.

“Conseguimos uma carteira bastante diversificada com a chamada. Temos fundos com soluções de govtech, saúde, educação e clima e estimamos que poderemos apoiar mais de 150 startups”, afirma a diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis da instituição, Natália Dias. “Além disso, dos seis gestores selecionados, cinco são novos para a carteira da BNDESPar”, acrescenta.

Na modalidade capital semente, voltada ao investimento em empresas brasileiras nascentes com faturamento anual de até R$ 16 milhões, foram duas propostas selecionadas: o fundo Govtech Brasil FIP Capital Semente, cogerido pela KPTL Investimentos e pela Cedro Asset Management, e o fundo Antler Brasil I FIP Capital Semente, do consórcio formado pela Antler Brasil Ltda e Patagonia Capital Gestora de Recursos.

A categoria venture capital, direcionada a investimento em empresas com faturamento de até R$ 300 milhões, teve quatro propostas selecionadas. São elas a da Astella Journey V Feeder FIP Multiestratégia, gerido pela Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda.; fundo Noon FIP I FIP Multiestratégia, gerido pela Noon Capital Partners Assessoria e Gestão de Recursos; fundo Good Karma Fund FIP – Multiestratégia, gerido pela Good Karma Ventures Gestora de Recursos e fundo FIP Multiestratégia Genoma IX, gerido pela DNA Capital Consultoria.

O edital prevê que a BNDESPar somente se tornará cotista de fundos que apresentem capital comprometido mínimo de R$ 160 milhões na modalidade Capital Semente, e de R$ 200 milhões na modalidade Venture Capital.

Nos dois casos, será considerado no cálculo o capital comprometido pela BNDESPAR, limitado a 25% do montante captado por cada fundo. “Para maximizar o crowding in do setor privado, ou seja, colocar o capital da BNDESPar para trazer outros investidores junto conosco, exigimos uma captação mínima dos gestores”, explicou Natália Dias.

Ao todo, foram recebidas 38 propostas de diferentes gestores, sendo 13 para a modalidade de capital semente e 25 para venture capital.

As propostas selecionadas previram um capital comprometido total que exigirá do Banco um investimento menor, de até R$ 638,5 milhões.

“Uma leitura mais atenta mostra o quão desafiador tem sido captar recursos no mercado na conjuntura atual, o que demonstra que o momento da chamada foi bastante oportuno e reforça o papel da BNDESPar de atuação contracíclica, ao preencher essa lacuna de mercado que identificamos nesses segmentos específicos”, afirmou a diretora do Banco.

Além de aspectos como governança, aderência aos objetivos da BNDESPar, estrutura de custos e histórico do gestor, a equipe dos fundos foi analisada sob a ótica de diversidade da equipe, nas dimensões de gênero, etnia/raça e pessoas com deficiência. No conjunto dos selecionados, cerca de 30% das equipes-chave é compostas de mulheres; em um dos gestores, esse percentual é de cerca de 60%.