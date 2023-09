Com debates sobre IA e governança, inicia nesta terça-feira Semana Dados BR

Dados abertos, governança, gestão e análise de Dados, interoperabilidade e Inteligência Artificial estão no centro das discussões a partir desta terça-feira (26), durante a Semana Dados BR 2023, em Brasília.

A perspectiva é debates estes temas e promover conexões entre lideranças, pesquisadores, comunidade de inovadores e sociedade para uma governança de dados cada vez mais embasada em pilares democráticos, inclusivos e sustentáveis.

A iniciativa é uma parceria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com a Controladoria-Geral da União (CGU) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), com apoio do Tribunal de Condas da União (TCU), Serpro e da Dataprev.

Um dos destaques do evento é a mesa “Executivo de Dados e Afins: desafios no engajamento na governança de dados”, que receberá o fundador e diretor executivo do Chief Data Officer e Information Quality Program do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Richard Y. Wang.

Também participa do encontro Lucas Borges, assessor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A ministra do MGI Esther Dweck participou da abertura do evento nesta manhã, ao lado dos ministros Vinicius Carvalho (CGU) e Aroldo Cedraz (TCU).

Nesta primeira edição, a Semana Dados BR será realizada de forma híbrida e conta com 24 atividades como palestras, debates e oficinas com a participação de referências nacionais e internacionais no mundo de dados. palestras ao longo dos quatro dias de evento.

Cartilha

Para orientar as pessoas sobre a importância do desenvolvimento de ecossistemas de dados, a Secretaria de Governo Digital (SGD) lançou recentemente a Cartilha de Governança de Dados – Volume II.

De acordo com o documento, os dados se tornaram uma parte importante da infraestrutura e devem ser gerenciados, assim como serem referência como um ativo estratégico.

A publicação define os principais conceitos sobre o tema, detalha os papéis dos atores envolvidos e explicita como está estruturado atualmente o ecossistema de dados do Poder Executivo Federal. O objetivo é destacar o papel da governança na geração de impactos positivos para a elaboração de políticas públicas, aumento da transparência das ações governamentais e melhoria do ambiente de pesquisa e negócios do país.

O Relatório Dados para uma vida melhor, publicado em 2021 pelo Banco Mundial, aponta que o Ecossistema de Governança de Dados de uma nação é a definição da abordagem de Governança de Dados que tem um papel central para o governo (órgãos, entidades, autarquias e fundações do poder executivo federal, órgãos dos poderes legislativo e judiciário, órgãos públicos dos estados e municípios), mas que pressupõe a atuação de entidades da sociedade civil e cidadãos, setor privado, instituições acadêmicas e organizações internacionais.