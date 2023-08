Google tem novas ferramentas para gerenciar informações pessoais na busca

O Google lançou novas ferramentas para ajudar a gerenciar informações pessoais na busca da plataforma. Entre as novidades estão um painel que facilita encontrar e excluir dados pessoais nos resultados de pesquisa e uma funcionalidade que irá desfocar imagens com conteúdos gráficos violentos ou adultos.

Com a ferramenta Resultados sobre Você, é possível acompanhar as informações pessoais assim que as menções surgirem. O Google enviará alertas para os usuários de quando uma informação pessoal aparece nos resultados de pesquisa, para que seja possível fazer o pedido de remoção o quanto antes.

Essa função está disponível apenas nos Estados Unidos, em inglês, e deve ser expandida globalmente em breve. Para acessar e utilizar esse recurso, bastará clicar na foto da sua Conta Google e selecionar "Resultados sobre você".

O Google também atualizou as suas políticas para expandir e facilitar a remoção de qualquer imagem pessoal sexualmente explícita publicada na Internet sem consentimento - o que inclui conteúdos replicados por terceiros ou por sites de reprodução de conteúdo.

página de suporte da empresa Com a mudança, o processo de solicitação é agilizado e os formulários para enviar essas solicitações são simplificados. O passo a passo de como solicitar a remoção de imagens está disponível na

Já a ferramenta de desfoque de imagem, chamada SafeSearch, tem o objetivo de proteger as pessoas de imagens explícitas, como conteúdo violento ou para adultos. A funcionalidade está disponível para todos os usuários, para os que queiram desativar o desfoque de imagens, é preciso acessar a página de configuração do SafeSearch

As novidades fazem parte de um movimento do Google em tornar a navegação na Internet mais segura. Além do SafeSearch, o Google disponibiliza outras ferramentas para ajudar pais e responsáveis a supervisionar o consumo de conteúdo de suas crianças em todos os produtos Google, como o "controles do Google para a família" ou "link do Google para famílias".