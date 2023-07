Bard, concorrente do ChatGPT, chega ao Brasil

O Bard, ferramenta de Inteligência Artificial (IA) generativa do Google, agora fala português. Três meses depois de ser lançada nos Estados Unidos, a ferramenta rival do ChatGPT chega em português e também na Europa, como parte da expansão no mundo.

As ações do da Alphabet, dona do Google, dispararam mais de 4% na quinta-feira (14), após a empresa anunciar a disponibilidade nos novos países, apontou a agência Reuters.

“O Bard ainda é uma ferramenta em fase experimental, que vem evoluindo graças ao feedback de nossa comunidade de usuários. Ao longo dos últimos meses, avançamos rápido nas melhorias e adicionamos novos recursos para potencializar a criatividade, aguçar a curiosidade e aumentar a produtividade das pessoas”, disse o vice-presidente Global de Engenharia para Busca da empresa, Bruno Possas.

Dados do Google Trends apontam que as pesquisas por ‘inteligência artificial’ dobraram no Brasil nos últimos 12 meses. No mundo, elas mais que triplicaram. Os primeiros seis meses de 2023 já bateram o recorde de buscas pelo assunto tanto no Brasil quanto no mundo.

Além do português do Brasil, o Bard agora está disponível em 40 idiomas - incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol. Para experimentar a ferramenta, basta acessar bard.google.com pelo navegador do computador ou celular.

Ao pesquisar por alguma informação, o usuário encontrará, junto à resposta do Bard, um botão de direcionamento para a Busca do Google, onde será possível complementar a pesquisa de forma independente, a partir de uma nova aba do navegador.



De acordo com o executivo, o Bard ajudará os usuários a obter instruções claras sobre como fazer algo e também gera diversos formatos de textos criativos, como histórias, códigos, e-mails, letras de músicas e cartas. “O Bard pode escrever uma música sobre o amor no século 21 ou gerar código para um aplicativo simples”, explica.

Também é possível obter resumos de tópicos complexos, resumir um texto para facilitar a compreensão e melhorar a produtividade. O usuário pedir para a ferramenta, por exemplo, para organizar a semana com todas as tarefas pendentes a cumprir.

Em março, a Microsoft, uma das investidoras do ChatGPT, anunciou que a ferramenta estava disponível para o Azure, plataforma de computação em nuvem da multinacional.

As ferramentas de IA generativa ainda estão evoluindo, ou seja, existem limitações. Os modelos grandes de linguagem, Large Language Models (LLM), usados nestas soluções, funcionam na medida em que que são treinados, ou seja, utilizam algoritmos de aprendizado de máquina justamente para processar um grande volume de texto.

A partir disso, e usando algumas técnicas de Inteligência Artificial, fazem previsões das próximas sequências. Esses modelos têm evoluído justamente porque a capacidade de processamento dos computadores é cada vez maior. Mas, ainda inventam fatos, ou seja, ainda não têm um grande grau de confiança.

Disputa e investigações movimentam mercado

disputado O mercado das soluções de IA generativa está. A chegada ao mercado do ChatGPT fez grandes players globais, que já estavam trabalhando nestas ferramentas, acelerar o lançamento.