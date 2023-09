Volpe e RX Ventures, da Renner, aportam US$ 7,85 milhões na Connectly

A Volpe Capital e o RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC) da Lojas Renner S.A., anunciaram um aporte Série A de US$ 7,85 milhões na Connectly, martech com sede em São Francisco, na Califórnia (EUA). A startup desenvolve soluções de conversational commerce (c-commerce) com uso de dados e de Inteligência Artificial (IA) para interação com os clientes na oferta de produtos e de serviços por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

A Connectly foi fundada em 2021 por Stefanos Loukakos, ex-diretor e Chefe de Mensagens no Facebook, e Yandong Liu, ex-CTO da Strava e Engenheiro na Uber. Eles compartilhavam uma paixão por plataformas de mensagem – entre a função de Stefanos no Facebook e a liderança de Yandong em uma iniciativa SMS altamente bem-sucedida para cadastrar motoristas do Uber – e lançaram a Connectly para ajudar empresas a ter conversas relevantes com seus clientes.

“Esta rodada vai nos permitir acelerar nossa execução. Além disso, ter a Lojas Renner S.A. como investidora, após uma parceria inicial focada no design da nossa plataforma generativa, representa um poderoso respaldo à nossa visão e um reconhecimento significativo das conquistas que alcançamos até agora”, afirma o diretor global de Vendas da Connectly, Leonardo Leão.

Gabriel Marcassa, sócio da Volpe Capital, fundo que liderou o aporte, diz que essa rodada de investimento tem como foco principal a expansão das atividades da Connectly na América Latina. “A equipe da startup nos impressionou pela excelência técnica. Acreditamos na transformação da interação com os clientes por meio da inteligência artificial. Com a Connectly, as empresas vão conseguir proporcionar aos seus consumidores uma experiência personalizada com interações dinâmicas e totalmente automatizadas”, acrescenta.

A head de Novos Negócios da Lojas Renner S.A., Analu Partel, comenta que a forma como as pessoas se engajam e consomem está mudando rapidamente e o conversational commerce possibilita acompanhar essa evolução, já que está diretamente ligado ao futuro do varejo. “Com este novo investimento, o quarto do portfólio do RX Ventures, seguimos alinhados ao objetivo de antecipar tendências para o nosso setor, como uma maior interação ativa pelo WhatsApp e o uso de inteligência artificial generativa”, diz a executiva.

O RX Ventures foi lançado em 2022 com capital comprometido de R$ 155 milhões. O objetivo do CVC é investir em startups “early stage” focadas em soluções inovadoras com foco nos segmentos de moda e lifestyle; e-commerce, marketplace e retailtechs; marketing de relacionamento e conteúdo (martech); fintechs; logística e supply chain.

RX Ventures realiza um aporte de capital ao mesmo tempo em que a Lojas Renner S.A. experimenta as ferramentas desenvolvidas pela nova investida. Uma delas é a plataforma de mensageria, que com uso de IA permite uma interação com o cliente por meio de um canal de alta relevância como WhatsApp, com mais personalização e fluidez na jornada. Essa solução já vem sendo testada em todas as unidades de negócios da companhia, apresentando ganhos de escala, produtividade e assertividade. A inovação pode ser utilizada para oferta de produtos e serviços de forma personalizada, recuperação de carrinhos abandonados, entre outros usos. Nesse investimento, orealiza um aporte de capital ao mesmo tempo em que a Lojas Renner S.A. experimenta as ferramentas desenvolvidas pela nova investida. Uma delas é a plataforma de mensageria, que com uso de IA permite uma interação com o cliente por meio de um canal de alta relevância como WhatsApp, com mais personalização e fluidez na jornada. Essa solução já vem sendo testada em todas as unidades de negócios da companhia, apresentando ganhos de escala, produtividade e assertividade. A inovação pode ser utilizada para oferta de produtos e serviços de forma personalizada, recuperação de carrinhos abandonados, entre outros usos.

A varejista de moda e lifestyle também está testando e cocriando outra solução em conjunto com a Connectly: trata-se de um assistente de vendas virtual com IA que interage em tempo real com os consumidores auxiliando no processo de compra. Esta nova solução visa aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial generativa.

“A Connectly tem um grande potencial para contribuir com a Lojas Renner S.A. ao trazer ainda mais escala, eficiência operacional e personalização aos canais de mensageria como o WhatsApp. Além disso, esta parceria nos coloca em uma posição privilegiada para cocriar e antecipar o uso de novas ferramentas de IA para o varejo e oferecer uma experiência cada vez mais encantadora aos nossos clientes em todos os pontos de contato”, reforça Analu.