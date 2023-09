iOS 17 já está disponível no Brasil, e traz novidades

Já está disponível para atualização dos usuários brasileiros o iOS 17, nova versão do sistema operacional da Apple que chega com a promessa de aprimorar a comunicação nos apps telefone, FaceTime e mensagens.

O anúncio havia sido feito em junho na WWDC, conferência anual da empresa para desenvolvedores. Os iPhones X, 8 e 8 Plus já ficam de fora dessa atualização, pois só poderão ir até o iOS 16.

O sistema facilita o compartilhamento usando o AirDrop e oferece entradas de texto mais inteligentes, que deixam a digitação mais rápida e precisa. Com o NameDrop, é possível transmitir informações de contato, basta juntar um iPhone ao outro ou ao Apple Watch. Com o mesmo gesto, os usuários também podem compartilhar conteúdo ou iniciar o SharePlay para ouvir música, assistir a um filme ou jogar juntos quando estiverem fisicamente próximos.

Uma das novidades é o Live Voicemail, que mostra a transcrição em tempo real quando alguém deixa um recado, dando ao usuário a oportunidade de atender à chamada enquanto o recado está sendo gravado.

O Diário, app que incentiva a prática da gratidão, e o Em Espera, uma nova maneira de ver informações rápidas quando o iPhone estiver apoiado e recarregando, também chegam nessa nova versão.

“Com o iOS 17, deixamos o iPhone mais pessoal e intuitivo fazendo uma análise profunda dos recursos que usamos todos os dias”, afirma o vice presidente sênior de Software Engineering da Apple, Craig Federighi.

O app Telefone recebeu uma grande atualização com o recurso Pôster do Contato personalizado. Com isso, os usuários podem mudar totalmente a interface das chamadas recebidas. Também é possível escolher efeitos para fotos ou Memoji, além de tipografia e cores para as fontes.

Agora, o FaceTime é compatível com mensagens de voz e de vídeo para que, ao ligar para alguém que não está disponível, o usuário possa compartilhar um momento ou uma mensagem para ser ouvida depois.

Novos recursos do Mensagens oferecem mais possibilidades para a comunicação dos usuários. Um menu expansível, acessado com um simples toque para mostrar os apps do iMessage, dá uma aparência mais sofisticada ao app Mensagens. Uma seta ajuda o usuário a ver até onde leu a conversa pela última vez ao acessá-la. Ao enviar uma mensagem de áudio, ela é transcrita automaticamente, para que os usuários possam ler na hora e escutar mais tarde.

O Mensagens também introduz o Chegou Bem, um recurso importante para quando o usuário desejar informar aos amigos ou familiares que chegou em segurança ao seu destino. Quando uma sessão do

Chegou Bem é iniciada, o amigo ou familiar é notificado automaticamente quando o usuário que iniciou a sessão chega ao destino. Se o usuário não estiver avançando em direção ao destino, informações úteis serão compartilhadas com o contato selecionado, como a localização exata, o nível de bateria e o status do sinal. Todas as informações compartilhadas são criptografadas de ponta a ponta.