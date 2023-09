Apple lança iPhone 15 e adota definitivamente padrão USB-C

Como tradicionalmente acontece em setembro, a Apple lançou na terça-feira (13) durante a sua conferência em Cupertino, na Califórnia (EUA), a nova geração do iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Os valores dos novos aparelhos serão de US$ 799, US$ 899, US$ 999 e US$ 1199 respectivamente.

As pré-encomendas começam na sexta-feira (15), com disponibilidade a partir de 22 de setembro nos Estados Unidos.

O anúncio marcou uma grande mudança no sistema de carregamento com o fim da porta Lightning para recarga de bateria e transferência de dados, uma marca desde 2012. O padrão usado será a entrada USB-C, já foi adotada há muito tempo nos aparelhos Android.

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max foram projetados com titânio de nível aeroespacial, mais forte e leve. O novo design também apresenta bordas contornadas e um botão de ação personalizável, permitindo aos usuários escolham suas experiências no smartphone.

As atualizações de câmera permitem o equivalente a sete lentes profissionais, incluindo um sistema principal de 48 MP que agora suporta o novo padrão de resolução super alta de 24 MP e uma nova câmera telefoto 5x exclusivamente no iPhone 15 Pro Max.

O novo conector USBC é reforçado com velocidades USB 3 — até 20x mais rápidas que USB 2 — e, junto com novos formatos de vídeo, permite fluxos de trabalho profissionais poderosos que não eram possíveis antes.

A linha do iPhone 15 Pro baseia-se na infraestrutura de satélite da Apple para conectar os usuários e ajudá-los caso tenham problemas com o carro enquanto estiverem fora da rede.

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max estarão disponíveis em tamanhos de tela de 6,1 e 6,7 polegadas e em quatro novos acabamentos, incluindo titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural.

“O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max representam o melhor do design da Apple e das inovações pioneiras do setor. Esta é a linha mais profissional que já criamos, com um design de titânio de última geração, o melhor sistema de câmera para iPhone que permite novos fluxos de trabalho revolucionários e o chip A17 Pro, que inaugura um novo capítulo de desempenho e jogos nunca antes vistos no iPhone”, disse Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing da Apple.