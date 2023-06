Apple anuncia Vision Pro, óculos de realidade mista de R$ 17 mil

Apple anunciou durante o WWDC 2023, conferência de desenvolvedores que acontece em Cupertino, na Califórnia (EUA), o Apple Vision Pro óculos de Realidade Mista (Realidade Aumentada + Virtual) eram um dos grandes projetos nos quais a gigante de tecnologia vinha trabalhando nos últimos anos. A previsão é que chegue ao mercado em 2024, pelo preço de US$ 3.499 – no Brasil, cerca de R$ 17 mil. durante o, conferência de desenvolvedores que acontece em Cupertino, na Califórnia (EUA), o. Os(Realidade Aumentada + Virtual) eram um dos grandes projetos nos quais a gigante de tecnologia vinha trabalhando nos últimos anos. A previsão é que, pelo preço de– no

Chamado pela empresa de “computador espacial revolucionário”, o produto promete combinar o digital com o mundo físico. Isso porque, cria uma tela infinita para aplicativos que vai além dos limites de uma exibição tradicional, apresentando uma interface de usuário tridimensional controlada pelos olhos, mãos e voz do usuário.

A ideia é que os usuários interajam com o conteúdo digital de uma forma que pareça estar fisicamente presente em seu espaço, simplesmente olhando para eles, tocando com os dedos para selecionar, movendo o pulso para rolar ou usando a voz para ditar.

O Vision Pro apresenta um sistema de tela de ultra-alta resolução que inclui 23 milhões de pixels em telas duplas e o silício personalizado da Apple, em um design exclusivo de chip duplo para garantir que cada experiência pareça estar acontecendo bem na frente dos olhos do usuário.

Para o professor e pesquisador da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS, Eduardo Pellanda, mais do que o hardware em si, a grande expectativa era em quais usos a empresa iria apostar. “Se a gente pensar todas as apostas da Apple no passado, como computação pessoal, smarthphone e smart watch, eram mercados que a empresa não dominava, mas acabou mostrando vários usos interessantes e se tornando referência”, diz.



Neste caso do Vision Pro, está claro com a apresentação de segunda (5) à noite que o foco está no uso do dia a dia – diferente dos óculos da Meta, por exemplo, que foram criados mirando o mercado de games.

“A Apple apostará no uso para o trabalho, como vídeo conferência e interação com outras pessoas, como para o Facetime. “Hoje usamos computador, telefone, tablet. Com o Vision Pro, a ideia é que ocorra essa substituição de telas, esse é o grande potencial”, projeta Pellanda. Ele acredita que o hardware irá evoluir rapidamente, e os preços baixarem.