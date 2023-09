DC Shopping vai abrigar campus de inovação do Caldeira

Com alta demanda por ocupação do seu espaço no Quarto Distrito, o Instituto Caldeira acaba de firmar uma parceria com o DC Shopping, próximo à sua sede, para a instalação de um campus de inovação e criatividade, de 700 m². Ainda não há uma data oficial de inauguração. A novidade foi anunciada hoje (18), quando também foi dado o start na Semana Caldeira, encontro para membros do hub de inovação gaúcho que acontece até sexta-feira.

A parceria foca no desenvolvimento de um polo de educação e conhecimento, e receberá os estudantes dos programas Nova Geração e Geração Caldeira. As iniciativas buscam a capacitação para que os jovens entre 16 e 24 anos da rede pública de ensino desenvolvam habilidades que contribuirão na entrada no mercado de trabalho de tecnologia e inovação.

Conforme o projeto, ainda sem data oficial de abertura, o shopping abrigará um espaço educacional diferenciado e interativo, com ambientes de aula fluídos, conectados e distribuídos sem muitas barreiras físicas, com arquibancadas modulares dispostas ao longo de janelas, criando espaços informais de conversa e trocas.

“Será um ambiente onde a aprendizagem, a colaboração e a criação de soluções se fundem para intensificar ainda mais esse mercado efervescente de inovação que se tornou o Rio Grande do Sul”, aponta Marise Mariano, superintendente do DC Shopping e presidente da Fundação A.J. Renner, uma das fundadoras do Instituto Caldeira.

Além das salas de aula, o centro de educação contará com áreas multiuso e workclass space (local para reuniões e mentorias individuais) promovendo capacitações em tecnologia da informação e na nova economia.

“Para o Instituto Caldeira é muito importante ampliar as fronteiras de atuação e instalar um novo espaço de educação do Campus Caldeira no DC Shopping. Esse movimento tem como objetivo ampliar ainda mais o alcance dos programas de formação de jovens do Caldeira” comenta o Head do Campus Caldeira, Felipe Amaral.



No Campus Caldeira no DC Shopping, os estudantes do Nova Geração e Geração Caldeira terão acesso a eventos e encontros relacionados à educação.

Para participar do Nova Geração é necessário idade entre 16 e 24 anos, ter estudado em escola pública ou ter tido bolsa de, no mínimo, 50% em escola particular, além de morar no Rio Grande do Sul. Na última turma foram selecionados 5 mil participantes. Destes, 200 foram selecionados para o Geração Caldeira, iniciativa com taxa de empregabilidade de 95%.