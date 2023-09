Semana Caldeira inicia segunda com Kathryn, de Harvard, e Inbal Arieli, de Israel

A segunda edição da Semana Caldeira, evento organizado pelo Instituto Caldeira, inicia nesta segunda-feira (18) com uma programação intensa até a próxima sexta-feira. As atrações internacionais do primeiro dia são a professora na Harvard University, Kathryn Boudett, e Inbal Arieli, considerada uma das pessoas mais influentes do setor de alta tecnologia israelense. Ela é autora do livro Chutzpah: Porque Israel é um centro de Inovação e Empreendedorismo.

São mais de 40 horas de programação, tendo como temas centrais educação, governo, inovação, inteligência artificial e dados. Entre os convidados, nomes como escritor e navegador Amyr Klink, comandante em mais de 22 expedições para a Antártica, a VP de Vendas da Microsoft, Andrea Cerqueira, o fundador e CEO da Trybe, Matheus Goyas, a VP de Marketing da Sallve, Kamila Fonseca, e Ricardo Dias, co-fundador da AdVenture.

Uma das novidades dessa edição é que os participantes terão acesso ao Caldeira Digital, novo aplicativo criado para proporcionar uma experiência mais imersiva e figital durante a Semana Caldeira.

“É um momento de gerar conexões entre a comunidade, onde mergulhamos em assuntos relevantes. Os painelistas vão trazer visões sobre temas atuais relacionados à tecnologia, inovação, desenvolvimento de cidades, educação. É um espaço que criamos para debater sobre a criação de todo um ecossistema”, comenta Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira. O evento é exclusivo para membros do hub de inovação gaúcho.

A programação da Semana Caldeira está conectada ainda com importantes movimentos internacionais que o Caldeira está fazendo. Kathryn, por exemplo, é diretora do Data Wise Project, um projeto de apoio às escolas para uma educação prática e com propósitos de equidade, abre o primeiro dia do evento. Em maio deste ano, a equipe do Campus Caldeira — frente de educação do hub — esteve em Nova York para estreitar laços.

“A viagem para Nova York e as visitas que fizemos caminham com a ideia de criar uma ponte entre a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, grande parceira nossa, e os projetos educacionais de Harvard, como o liderado por Kathryn, visando à implementação nas escolas do Rio Grande do Sul”, relata Felipe Amaral, diretor do Campus.

A mesma aproximação está acontecendo com Israel - o hub gaúcho, inclusive, acabar de retornar de uma missão ao país, e já prepara a próxima para outubro. Inbal Arieli é sócia da Big.IL, empresa de investimento em tecnologia sediada em Tel Aviv, e fundadora de uma série de programas voltados à inovação e empreendedorismo.

A Semana Caldeira conta também com programações voltadas ao poder público e terá o anúncio dos dados completos do RS Tech, que oferece uma fotografia do ecossistema de inovação gaúcho. O estudo foi feito em parceria com o Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), e contou com apoio do SebraeX, da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp), Associação Gaúcha de Startups (AGS) e South Summit Brazil.