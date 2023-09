4º Distrito e Instituto Caldeira ingressam na IASP

Pequeno país sem litoral e um dos centros financeiros na Europa Ocidental, Luxemburgo reúne essa semana alguns dos mais importantes representantes de ambientes de inovação do mundo durante a 40ª Conferência Mundial da Associação Internacional de Parques Científicos e Áreas de Inovação (IASP). E um dos burburinhos criados nas rodas de conversas envolvia o Rio Grande do Sul, que foi com uma comitiva formada por nomes da prefeitura de Porto Alegre, Tecnopuc, Tecnosinos, Zenit e o Instituto Caldeira.

Intitulada “Megatendências em Ecossistemas de Inovação: Quais são os impactos para os Parques Científicos e Tecnológicos & Áreas de Inovação?”, a edição deste ano reuniu uma grande comitiva gaúcha, que retornará para o Brasil com boas notícias: o 4º Distrito de Porto Alegre e o Instituto Caldeira passam a fazer parte da IASP.

“É um momento muito especial. O Caldeira é um stakeholder muito importante do nosso ecossistema e agora passa a se unir a essa rede global de atores de inovação, podendo trocar experiências e intensificar essa construção ao redor do globo”, comenta o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.

O diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, destacou a importância de o ecossistema gaúcho estar conectado com os principais agentes de inovação. “Aqui iremos conseguir acelerar as conexões com os diferentes ecossistemas globais de países como Estados Unidos, Quênia, Inglaterra, China. Estamos tendo a oportunidade de, nesta semana, mostrar um pouco do que está feito no Rio Grande do Sul e entender como poderemos fazer parcerias estratégicas”, explica.

A cidade de Porto Alegre passa a ser full member da IASP e, com isso, o 4º Distrito ganha protagonismo. “Pela primeira vez a IASP passa a não apenas a olhar para a inovação dentro dos ambientes mais tradicionais, mas como estratégia do desenvolvimento urbano, dos territórios de inovação como é o 4º Distrito, o @22 Barcelona e London City”, reforça.

“O 4º Distrito entrou para um grupo seleto. Estamos, definitivamente, no circuito dos grandes parques e distritos de inovação e tecnologia. Depois de muita construção política, tática e operacional, temos o reconhecimento de um dos poucos distritos de inovação inscritos nesse programa”, destacou o diretor do escritório +4D, Vicente Perrone.

Lançado na conferência Global da IASP o encontro anual da divisão IASP Latam será realizado em Porto Alegre, em março de 2024, e estará conectado à agenda de inovação do ecossistema nacional. “O evento deve reunir gestores de áreas de inovação não apenas da América Latina, mas de outras divisões da IASP uma vez que nossas ações tem colocado nosso ecossistema na agenda global dos eventos de inovação”, destaca a gestora de Operações e Empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin, parte da delegação gaúcha.

“Estamos com a IASP Latam preparando uma programação que incluirá conteúdo sobre ecossistemas de inovação globais, visitas técnicas ao ecossistema gaúcho e também conectada a agenda South Summit”, complementa.

A presença das universidades gaúchas na missão para Suíça e Luxemburgo é uma ação da Aliança para Inovação de Porto Alegre, que envolve Ufrgs, Pucrs e Unisinos, e tem apoio do Sebrae-RS.