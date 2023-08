Detalhes do Criatec 4, que terá R$ 350 milhões, serão conhecidos nesta terça

Os detalhes de como irá funcionar Criatec 4, destinado a empresas emergentes com perfil inovador, serão apresentados nesta terça-feira (15). O fundo de capital irá disponibilizar R$ 350 milhões para investimentos, em especial no apoio às startups com faturamento de até R$ 16 milhões.

O encontro, chamado de Criatec Day, acontece em Porto Alegre e terá na sua programação um histórico das edições anteriores e relatos sobre os impactos dos investimentos no setor.

O evento é o primeiro em nível nacional e será realizado no Auditório HP, no Global Tecnopuc (Prédio 97B), a partir das 9h30min. Com um volume de investimentos recorde na comparação com as etapas anteriores, o Criatec 4 é uma iniciativa do BNDES e tem a participação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul Desenvolvimento – Agência de Fomento RS como cotistas, entre outros investidores institucionais.

As duas instituições de fomento do estado do Rio Grande do Sul já atuaram em edições anteriores, ampliando as possibilidades de apoio aos planos de negócios de empresas de menor porte com base tecnológica avançada. Uma das principais novidades do Criatec 4 é o olhar para startups comprometidas com as práticas ESG (sigla que representa as boas práticas de governança, responsabilidade social e com o meio ambiente). Projetos comprometidos com essa pauta terão prioridade.