Ventiur nomeia conselheiros e acelera mudanças em sua governança

tornar a operação mais dinâmica e alinhada aos objetivos de crescimento da empresa, a Ventiur . Passam a formar o Conselho Consultivo Alex Winetzki, Alexandre Mello, Christina Jacob, Humberto Matsuda e Márcio Coelho. Eles se juntam a Moyses Simantob, que permanece como Board Member. A diretoria mantém-se com Sandro Cortezia (CEO), Carlos Klein (diretor de Investimentos) e Guilherme Kudiess (diretor de Operações). Com a missão deda empresa, a.

Kika Ricciardi, Marco Defferrari, Robinson Klein, Rodrigo Stefanini e Djulion Kolberg deixaram o Conselho de Administração, assim como os ex-diretores Alexandre Mello, que passa a integrar o Conselho, e Cleiton Klein, que assume a controladoria da empresa.

“Convidamos para formar o novo Conselho profissionais de referência no mercado, que possuem os conhecimentos e as competências demandados pela Verntir no atual momento e nos ajudarão a crescer com ainda mais vigor e consistência”, reforça Sandro Cortezia, fundador e CEO da empresa.

A Ventiur tem sua sede no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), e filiais no Porto Digital em Recife (PE), Macapá (AM) e São Paulo (SP). Conta com mais de 350 investidores. Nestes 10 anos de operação, já investiu mais de R$ 30 milhões em 90 startups, com 8 exits bem-sucedidos. Dentre eles, estão a Devorando, vendida para o iFood em 2016, a Meerkat, vendida para a Acesso Digital em 2020, e a Suiteshare, vendida para a VTEX em 2021.

Os conselheiros da Ventiur

Alex Winetzki – Uma das principais autoridades brasileiras em Inteligência Artificial, é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento na Stefanini e CEO da Woopi, empresa do Grupo Stefanini focado em AI Regenerativa.

Alexandre Mello – Doutor em Direito pela UFRGS, onde recentemente defendeu tese sobre Inteligência Artificial. Manterá uma atuação focada no aprimoramento da governança e requisitos de compliance.

Christina Jacob – Especialista em neurociência e desenvolvimento de empreendedores, reside atualmente em Lisboa (Portugal) onde é co-fundadora da Neuroni, edtech que integra inovação e tecnologia a ciência e inteligência artificial para construir trilhas de desenvolvimento humano.

Humberto Matsuda – Referência em Venture Capital, foi conselheiro da ABVCAP por vários anos. Atualmente, é Venture Partner e membro de Conselho de diferentes organizações.

Márcio Coelho - Fundador e CEO da Brivia, agência de estratégia, experiência e comunicação. Sócio e co-fundador da Ventiur, tem em sua trajetória a criação e o desenvolvimento de diversas empresas.

Moyses Simantob - Coordenador do Programa CEO FGV Estratégia e Inovação. Desde 2000, tem sido assessor da presidência e da diretoria do Walmart, Essencis, Itaú, Stihl, YPF, Biotronik, Brainvest, Stolhaven e Conexa.