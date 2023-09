Mês de agosto lidera aportes em startups no ano

Início de uma recuperação? Ainda é cedo para dizer, mas os números de agosto para os investimentos em startups do Brasil foram os melhores do ano até aqui.

Relatório mensal de Venture Capital do Distrito, plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, revela que agosto se sobressaiu como o mês de destaque em relação ao número de deals. Registrou um aumento de aproximadamente 2% no número de transações em comparação a julho e de cerca de 5,5 vezes em relação ao valor. Com isso, superou o montante mais elevado registrado em janeiro, que até então representava o pico de investimento em 2023.

No total, foram 41 rodadas, totalizando um montante de US$ 327,2 milhões. No acumulado do ano até o momento, após os primeiros oito meses de 2023, foram registradas 322 rodadas de investimento, com um investimento total de US$ 1,17 bilhão em empresas de tecnologia no Brasil.

Ao compararmos com julho de 2023, o último mês demonstrou um aumento de 1 deal no número de transações realizadas. Enquanto em termos de montante investido, houve um notável crescimento, quando foram aportados apenas US$ 59,6 milhões.

O estágio inicial (Seed Stage), que inclui Anjo, Pré-Seed e Seed, concentrou a maioria das negociações, com 28 acordos, representando 70% do total de rodadas realizadas durante o período. O estágio intermediário (Early-Stage), compreendendo Série A e Série B, registrou 10 negócios em agosto, enquanto o estágio avançado (Late-Stage) contabilizou 3 rodadas.

Os setores com o maior número de rodadas foram: Fintech (7), HealthTech (6), HRTech (4) e Real Estate (3). Quanto ao volume de recursos investidos, os setores que lideraram foram: Fintech (US$ 149,7 milhões), HRTech (US$ 85 milhões), Indústria (US$ 45 milhões) e Healthtech (US$ 16,4 milhões).

Um dos destaques foi o Gympass, uma plataforma de bem-estar corporativo, arrecadou US$ 85 milhões em uma rodada de financiamento da Série F, elevando sua avaliação de mercado para US$ 2,4 bilhões. O outro foi a fintech Nomad revelou em 22 de agosto que recebeu um investimento de US$ 61 milhões (R$ 304 milhões) em uma rodada da Série B, liderada pela Tiger Global Management e com a participação de investidores existentes, como Stripes, monashees, Spark Capital, Propel, Globo Ventures e Abstract. Com essa injeção de capita l, a Nomad alcançou uma valorização de mercado de R$ 1,8 bilhão. Esses eventos destacam o dinamismo e o sucesso das startups e empresas de tecnologia emexpansão no cenário atual.

"Isso evidencia que o late-stage, que estava praticamente estagnado no primeiro semestre, está começando a se movimentar novamente, embora de forma gradual. Grandes startups, incluindo unicórnios, estão retomando seus processos de captação. Nossa expectativa é que o mercado como um todo esteja mais aquecido em 2024," explica Gustavo Gierun, CEO do Distrito.

Nos países da América Latina, os investimentos totalizaram 64 negócios com um volume de aporte de US$ 436,4 milhões. Com isso, o Brasil representou 64% dos investimentos na região em termos de quantidade de negócios.