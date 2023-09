Claro dá 5 giga para 52 mil clientes atingidos pelas chuvas

Patricia Knebel

A Claro concedeu 5GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago. Ao todo, 52.444 usuários do 'Prezão' nas cidades de de Passo Fundo, Lajeado, Estrela, Roca Sales e Muçum receberam o bônus gratuitamente, de forma automática.O bônus é válido por sete dias a partir do recebimento do SMS. A ação faz parte da força-tarefa da Claro, que está com equipes em campo nas áreas atingidas pelas chuvas para manter o serviço para todos os clientes.