Porto Alegre passa a ter encarregado de dados aprovado por lei

A partir deste mês, a Prefeitura de Porto Alegre passa a contar com o Data Protection Officer (DPO), profissional responsável pelos dados pessoais dos mais de 1,3 milhão de moradores da cidade, tratados pelos diversos órgãos e secretarias do município. A capital gaúcha é uma das únicas cidades do País que possui a função de DPO aprovada por lei.



Nesta terça-feira (12), acontece o ato de nomeação, com a presença do prefeito Sebastião Melo. Newton Moraes, mestre em Direito e especialista no tema é quem terá a missão de garantir a conformidade da administração pública municipal à legislação de proteção dos dados pessoais, garantindo os direitos dos cidadãos enquanto titulares dos dados. Além disso, ele irá representar o município frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).



O cargo em comissão de DPO foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre (CMPA) no dia 14 de junho deste ano. Na justificativa, o Executivo destacou a necessidade de atender às exigências da lei federal n.°13.709/2018, a Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD).

Moraes terá acesso livre e direto aos secretários, diretores de departamento e presidentes das empresas e fundações públicas. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), Gustavo Ferenci, caberá ao DPO a função de orientar, apontar riscos e sugerir adequações e melhores práticas.



“O DPO também vai articular o trabalho da comunicação, da ouvidoria, da corregedoria e da transparência e controladoria”, destaca.



Apesar de ser nomeado pelo prefeito, para ter independência, o DPO não pode estar lotado em nenhuma unidade de Tecnologia da Informação (TI). Sua identidade e informações de contato vão ser tornadas públicas, de forma clara e objetiva, por meio do portal de transparência. Os custos da contratação devem ser de R$ 91,9 mil este ano, R$ 142,1 mil no ano que vem e R$ 146,4 mil em 2025.



