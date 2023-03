Porto Alegre terá fórum nacional sobre a LGPD

Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, realiza, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, o 2° Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. O evento, que tem como público alvo gestores da área de proteção de dados, acontece nos dias 27 e 28 de março, das 9h às 17 horas, no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

“A nossa missão é auxiliar na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e nas ações de transparência e integridade nos municípios. Serão dois dias de evento com palestras e debates sobre as atualizações da LGPD e a importância de uma cultura de proteção de dados pessoais”, explica o secretário municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), Gustavo Ferenci, que preside o fórum.

Para o encontro, estão confirmados como palestrantes um representante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os advogados especialistas em proteção de dados Fabrício Mota Alves e Giovani Agostini Saavedra.

O Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios é liderado por Porto Alegre e conta com o apoio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), entidade que contempla 430 municípios com mais de 80 mil habitantes do Brasil. Além de Porto Alegre, a diretoria atual tem vice-presidentes de Brasília, Maceió, Manaus e São Paulo.