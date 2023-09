Cazoolo é homenageado pela Innovation by Design Awards 2023

Patricia Knebel

Primeiro Centro de Desenvolvimento de Embalagens para Economia Circular do Brasil, o Cazoolo, criado pela Braskem, foi homenageado pela Innovation by Design Awards 2023. A premiação anual do mundo do design é promovida pela Fast Company. A distinção reconhece o projeto como uma das melhores iniciativas no ramo de design da América Latina e acontece justamente após o Cazoolo completar um ano desde seu lançamento, em agosto de 2022.