Oxygea firma parceira para co-gestão de fundo de US$ 100 milhões

A Oxygea, veículo de Corporate Venture Capital (CVC), Venture Building e aceleração de startups, anuncia uma parceria internacional com a Touchdown Ventures, para administrar seu fundo de Corporate Venture Capital.

No total, a Oxygea dispõe de US$ 150 milhões para investir e desenvolver startups com foco em neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital na indústria. O valor será distribuído em três mecanismos, sendo US$100 milhões para o CVC com mandato internacional e US$ 50 milhões para venture building e aceleração.

A Oxygea nasceu da estratégia de inovação da Braskem, mas atua com operação independente. Opera a partir de uma tese com objetivo de investir em startups ligadas à neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital, abrangendo Smart Factory, Analytics e Big Data.

“Investimentos e parcerias com startups são um pilar fundamental da nossa estratégia de inovação. Estamos entusiasmados ao impulsionar nosso alcance internacional com essa relação entre a Oxygea e a Touchdown Ventures”, destaca o vice-presidente de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Antonio Queiroz.

O foco são investimentos em series A e B, com aportes que variam entre US$ 1 milhão a US$ 5 milhões inicialmente, com reservas para investimentos subsequentes. As geografias-alvo incluem América do Norte, Europa, Israel e América Latina.

“A tese de investimentos da Oxygea tem objetivo de fomentar todo um ecossistema de startups, investidores, founders e tomadores de decisão, avançando em nossa missão de entregar soluções seguras, sustentáveis e verdes para o setor industrial”, aponta Artur Faria, CEO da Oxygea.

“Acreditamos estar unindo a expertise técnica e a potencialidade da indústria para apoiar empreendedores a construir grandes negócios que gerem impacto positivo. Estamos entusiasmados em alavancar os recursos confiados à Oxygea para impulsionar soluções sustentáveis e que provoquem transformações significativas no futuro do setor”, complementa.

A Touchdown Ventures será co-administradora do fundo, contribuindo com uma visão estratégica e relacionamento internacional para a Oxygea. “As corporações latino-americanas têm uma oportunidade notável de gerar valor mútuo com startups por meio de Corporate Venture Capital. O compromisso da Oxygea com a sustentabilidade e o investimento em inovação é um sinal promissor para o relacionamento entre corporações, fundos e startups”, aponta Scott Lenet, cofundador e presidente da Touchdown.