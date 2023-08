Gramado Summit terá trilha de conteúdo voltada para temática geek

Patricia Knebel

Novidade para a edição de 2024, que ocorre de 10 a 12 de abril, a conferência de inovação Gramado Summit acaba de anunciar uma nova trilha de conteúdo, que abordará a temática geek e de games. O Palco Geek Galaxy contará com a participação de quadrinistas, roteiristas e profissionais do mercado nerd. O apoio é do curador Rodrigo Selback, especialista em Ciências do Movimento Humano, coordenador de conteúdos da Campus Play da Party Brasil e mentor executivo da Campus Party Colômbia.