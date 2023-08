Beacon alcança R$ 72 milhões em ativos sob gestão

A Beacon, fintech especializada no mercado de Wealth Management, atingiu a marca de R$ 72 milhões em ativos sob gestão.

Fundada no ano passado por Ricardo Duarte, que atuou na Provence Capital, e por Igor Piquet, que fundou o Endeavor Scale-Up Ventures, a Beacon já alcançou em um ano mais de 100 empreendedores do ecossistema brasileiro e captou R$ 10 milhões.

A rodada foi liderada pela SaaSholic e investidores-anjos como Paulo Veras, Sergio Furio e Marcelo Lombardo. O mercado de Wealth Management envolve operações que concentram na gestão de patrimônio, investimento e planejamento financeiro pessoal.

Com os novos recursos, a intenção é fortalecer a atuação como private banking e, para isso, irá expandir a oferta de serviços. “Queremos ser a opção preferencial dos fundadores que querem construir negócios memoráveis e que precisem na suas jornadas garantir um equilíbrio de risco e retorno pessoal para seguir construindo as avenidas de crescimento de seus negócios. Seremos a versão 2.0 da indústria de wealth management, agregando tecnologia e personalização da oferta para as necessidades específicas de tech founders”, aponta Duarte.

O equity pool, uma espécie de fundo de investimento em que os próprios empreendedores oferecem um pequeno pedaço das ações que detém em suas startups sem precisar se descapitalizar, foi o primeiro serviço lançado pela Beacon. Nele estão reunidas mais de 35 empresas participantes, como Warren, Omie, Conta Simples, Kovi, Musa e Sami.

"Operamos uma sociedade secreta de fundadores em 2022, apenas com convidados. Em pouco tempo construímos uma comunidade única, que colocou juntos tech founders com muita experiência, que não só diluem os riscos de seus ativos, como se conectam de forma direta e genuína pela sociedade mútua de seus negócios", reforça Piquet.