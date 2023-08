Eva People recebe aporte e soma mais de R$ 1,3 milhão em rodada

A Eva People, RH Tech brasileira, acaba de receber um aporte da Meta Ventures, Corporate Venture Capital da Meta, player de tecnologia e inovação com foco em transformação digital. Com isso, a startup atinge mais de R$ 1,3 milhão em capital na primeira rodada de captação. No final de 2022, a empresa já contava com R$ 1 milhão de investimento do fundo Ace e da Cotidiano Aceleradora, parceria firmada em rodada pré-seed. O valor do aporte da Meta não foi divulgado, mas a estimativa é que tenha sido de cerca de R$ 300 mil.



A startup oferece assistentes virtuais para o RH automatizar o processo de onboarding, comunicação e relacionamento com colaboradores. Os recursos captados permitirão que a Eva People, fundada em 2019, amplie sua atuação nos mercados brasileiro e latino-americano, aprimorando a tecnologia utilizada em soluções para a área de Recursos Humanos.

"Temos uma equipe dedicada e uma plataforma inovadora que muda a forma como as empresas gerenciam seus colaboradores. Estamos animados com os novos investimentos", comenta Hugo Soares, cofundador e CEO da Eva People.



A parceria entre as duas empresas teve início no ano passado, quando a Eva People foi finalista de um dos desafios para novos negócios promovidos pela Meta Ventures. A aproximação fez com que a Meta passasse, então, a ser cliente, implementando as soluções da startup para melhorar a experiência e a jornada de relacionamento com seus mais de três mil funcionários.



“A Meta Ventures acredita em um novo modelo de CVC, em que a parceria é duradoura e vai além do investimento em capital. Reconhecemos o valor das soluções e não só passamos a validá-las utilizando os serviços, mas também as integramos ao nosso portfólio”, comenta Marcio Flôres, diretor de Corporate Venture & Open Innovation da Meta Ventures.



A Eva People reúne clientes corporativos de médio e grande porte espalhados pelo Brasil e pela América Latina. A empresa oferece assistentes virtuais capazes de automatizar tarefas rotineiras, melhorar a comunicação com os funcionários e agilizar os processos de integração.

Os assistentes virtuais HRTech podem ser integrados com plataformas corporativas já existentes, permitindo que as empresas ofereçam suporte 24 horas por dia para funcionários e candidatos a empregos. Com isso, conseguem sanar dúvidas frequentes sobre benefícios, férias, salários, entre outros assuntos, além de coletar feedbacks da experiência dos usuários.