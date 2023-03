﻿﻿Meta e Ayga investem R$ 25 milhões em empresa com foco na distribuição e redução do desperdício de água

Tecnologia nacional a serviço da preservação dos recursos hídricos e do combate ao desperdício de água, esse é o objetivo das empresas Meta e a Ayga que anunciaram, nesta quarta-feira (22), o investimento de R$ 25 milhões na Flowen, solução brasileira para gestão e o monitoramento inteligente das redes de abastecimento.



Inovando no mercado de medição inteligente (smart meters), a Flowen lança o medidor de água ultrassônico que verifica com precisão o consumo e permite a gestão remota de operações, como a ligação e o corte remoto de água. O produto é destinado não apenas a concessionárias públicas, privadas e distribuidoras, mas também a empreendimentos e parques industriais de todos os tamanhos.



Segundo pesquisa publicada pelo Instituto Trata Brasil no último semestre do ano passado os dados do cenário da gestão da água no país são alarmantes. De acordo com o estudo, 40% da água tratada nos reservatórios nacionais é perdida antes de chegar aos brasileiros e a quantidade perdida nos sistemas de distribuição poderia abastecer 66 milhões de brasileiros.



Entre as vantagens da solução, estão o fim da medição manual e da necessidade de acesso presencial de profissionais e técnicos aos medidores, além da transparência quanto aos gastos individuais de cada empreendimento ou consumidor. Integrado a uma plataforma robusta de análise de dados, o dispositivo traz indicadores detalhados sobre o consumo hora a hora, a necessidade de manutenção, o indício de vazamentos ou de falta de água, a previsão de consumo, entre tantas outras informações de monitoramento de toda a rede operacional.





“Estamos falando do recurso mais perene e importante para vida dos seres humanos e do planeta como um todo. Atualmente temos um desafio muito grande, que é disponibilizar a água e mais do que isso, é termos um consumo consciente deste recurso. A gente acredita que essa tecnologia vai reduzir o desperdício e vai também permitir um uso mais cauteloso pelos consumidores, uma vez que atualmente ele não possui dados concretos dos seus gastos”, explica o vice-presidente da Meta, Claudio Carrara.



A Flowen contou com um parceiro de peso no desenvolvimento técnico das soluções, no teste e na validação da tecnologia pioneira. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) acompanha a iniciativa desde 2020 e já utiliza em caráter experimental mais de 250 medidores de alta precisão para o monitoramento eficiente da operação. “Estamos falando do recurso mais perene e importante para vida dos seres humanos e do planeta como um todo. Atualmente temos um desafio muito grande, que é disponibilizar a água e mais do que isso, é termos um consumo consciente deste recurso. A gente acredita que essa tecnologia vai reduzir o desperdício e vai também permitir um uso mais cauteloso pelos consumidores, uma vez que atualmente ele não possui dados concretos dos seus gastos”, explica o vice-presidente da Meta, Claudio Carrara.A Flowen contou com um parceiro de peso no desenvolvimento técnico das soluções, no teste e na validação da tecnologia pioneira. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) acompanha a iniciativa desde 2020 e já utiliza em caráter experimental mais de 250 medidores de alta precisão para o monitoramento eficiente da operação.

O processo de testagem incluiu a implementação do equipamento associado à plataforma de inteligência de dados em diferentes condições climáticas e geográficas, em ambientes de calor extremo e de frio, como no litoral e na serra, para a garantia da eficiência, da confiabilidade e da precisão das soluções de leitura e medição do curso da água.



“O desenvolvimento deste produto vai revolucionar o mercado de saneamento em nível nacional e olhando para o serviço disponibilizado, teremos diversos ganhos como a agilidade no atendimento aos nossos usuários e uma economia de água em todo o processo. Vale ressaltar que o usuário não terá custo nenhum com a instalação destes medidores, estes valores entrarão no projeto de renovação do parque de hidrômetros da companhia”, destaca Jean Bordin, diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento da Corsan.



Atualmente em período de teste, o vice-presidente da Meta explica que até o segundo semestre deste ano o produto já deve ser disponibilizado em um número maior de municípios.