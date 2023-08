Programa da ilegra busca acelerar carreiras em tecnologia

A ilegra, empresa global de design, inovação e software, acaba de lançar o Probies, programa de aceleração de carreiras em tecnologia. O curso é gratuito e as aulas são on-line, com atividades síncronas e assíncronas, além de possibilitar futura contratação, conforme desempenho do candidato.

O programa é realizado em três diferentes frentes: a primeira para novos colaboradores juniores, focado na captação, seleção de turmas de talentos com perfil junior e aceleração para profissionais júnior+ de alta performance; a segunda é focada em upskilling para times de TI, destinada à capacitação para atualização, nivelamento e aumento da expertise tecnológica das equipes; e a terceira tem o objetivo de proporcionar novas habilidades e conhecimentos tech para os colaboradores atuais em diferentes funções, transição de carreira e/ou adaptação às demandas do mercado.

O Probies é personalizado conforme as demandas e necessidades de cada empresa. As trilhas mais procuradas são de Backend, Frontend e Data, mas a ilegra afirma que outras abordagens podem ser solicitadas.

"Com o lançamento do Probies esperamos contribuir com o ecossistema tecnológico, acelerando profissionais para a evolução em sua carreira e, desta forma, trazendo alta performance para os negócios", comenta Luciane Schwalbe, Head of Business Development da ilegra.

Para participar do processo seletivo do Programa Probies Júnior+, o participante precisa ter 17 anos ou mais - ou critério da empresa contratante –, conhecimento básico em lógica de programação e em alguma linguagem de programação, assim como dispor de tempo para realizar as atividades.