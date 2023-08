PMEs venderam para mais de 4 milhões no semestre

pequenas e médias empresas venderam para mais de 4 milhões de consumidores em todo o Brasil no primeiro semestre de 2023, crescimento de cerca de 46% na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Nuvemshop, plataforma para criação de Asnona comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da, plataforma para criação de lojas online

Deste total, pouco mais da metade foram pessoas que compraram online pela primeira vez. Nos primeiros seis meses do ano, as PMEs online faturaram mais de R 1,5 bilhão.

“A população brasileira continua se interessando mais pelo varejo online, com milhões de pessoas buscando as pequenas e médias empresas digitais para realizar suas compras com comodidade e facilidade. Além disso, as PMEs online costumam ter perfis em redes sociais, o que contribui para a democratização do acesso a produtos em todo o país”, comenta Marcela Orlandi, Head de Sucesso do Cliente na Nuvemshop.

Dados do estudo mostram que os pedidos pagos com PIX alcançaram 35% do total de meios de pagamentos utilizados. Já no mesmo período de 2022, representou apenas 16,5%. No entanto, o cartão de crédito ainda segue sendo a opção preferida pelos brasileiros (50%).





A utilização de dispositivos móveis para compras online segue em crescimento no país (+2%) ante o mesmo período do ano anterior.