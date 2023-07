Twitter pode ter sofrido redução de até US$ 20 bilhões em seu valor

O pássaro azul que era símbolo do Twitter desde sua criação, em 2006, foi substituído por um X preto no domingo (23). A mudança não é só visual, a rede social passou a ter esse nome, e o rebranding de Elon Musk está causando efeito. Uma estimativa da Fortune aponta que a decisão pode ter reduzido algo entre US$ 4 bilhões e US$ 20 bilhões em valor do Twitter.

Apesar da mudança, o endereço do site e o nome do aplicativo ainda aparecem como Twitter. Além do nome e do logotipo, os termos associados à marca como "tweet" também estão nos planos de descarte de Musk. Em sua conta oficial, o CEO da Tesla fez o anúncio de que o nome da plataforma seria alterado no domingo.

Na madrugada da segunda-feira (24), ele publicou que X.com agora aponta para Twitter.com. Linda Yaccarino, CEO da empresa desde junho, postou que "X é o estado futuro de interatividade ilimitada – centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/banco – criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades. Alimentado por IA, o X conectará todos nós de maneiras que estamos apenas começando a imaginar".

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

Conforme o advogado de marcas registradas Josh Gerben falou à Reuters, há "100% de chance" de o Twitter ser processado por alguém pelo rebranding, visto que a Microsoft possui uma marca registrada X desde 2003 relacionada ao Xbox e a Meta possui uma marca registrada federal desde 2019 cobrindo uma letra "X" em azul e branco. Fora o fato de que, só nos Estados Unidos, existem cerca de 900 marcas ativas com o nome X em vários setores, segunda a agência de notícias.

lançamento do Threads 100 milhões de inscrições de usuários em sua primeira semana. Contudo, a empolgação inicial aparentemente não se manteve, visto que registrou uma queda de 70% no número de engajamento e público, atualmente contando com cerca de 13 milhões de usuários estão ativos. As mudanças bruscas ocorrem semanas após o, plataforma criada pela Meta como concorrente ao Twitter, que ultrapassoude usuários em sua primeira semana. Contudo, a empolgação inicial aparentemente não se manteve, visto que registrou uma queda de 70% no número de engajamento e público, atualmente contando com cerca de 13 milhões de usuários estão ativos.