Meta deve lançar amanhã Threads, rival do Twitter

O anúncio de que a Meta Platforms pretende lançar um aplicativo de microblogging para rivalizar com o Twitter, o Threads, causou furor do mercado. A rede social já está disponível para download nas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android.

gigante de tecnologia, detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi revelada alguns dias depois de Elon Musk ter dito que o Twitter irá criar um A decisão dafoi revelada alguns dias depois deter dito que o Twitter irá criar um limite temporário para quantas postagens os usuários podem ler na rede social, o que causou incomodação nos usuários. A justificativa dada pelo bilionário foi a de que era preciso "lidar com “níveis extremos” de extração de dados e manipulação do sistema. O fundador da Tesla comprou a Twitter em 2022, por US$ 44 bilhões, e desde lá vem acumulando polêmicas.

De acordo com a Reuters, o Threads será anunciado nesta quinta-feira, e permitirá que os usuários retenham seguidores da plataforma de compartilhamento de fotos Instagram e mantenham o mesmo nome de usuário.

Recentemente, o site The Verge, publicou que um dos principais executivos da Meta mostrou aos funcionários uma prévia do próximo concorrente do Twitter da empresa durante uma reunião no dia 8 de junho.

ActivityPub, protocolo de mídia social descentralizado – olha a Web3 Mastodon. O novo aplicativo autônomo seria baseado no Instagram e integrado ao, protocolo de mídia social descentralizado – olha aaí. Isso, pela lógica, permitirá que os usuários levem suas contas e seguidores com eles para outros aplicativos que suportam o ActivityPub, incluindo o

Na ocasião, o executivo chamou o app de “nossa resposta ao Twitter”, e contou que ele usará o sistema de contas do Instagram para preencher automaticamente as informações de um usuário.

A versão para iOS já está pré-disponível na Apple Store, com as informações de que é um serviço do Instagram e que deve ser lançado nesta quinta. Na loja de aplicativos da Apple, o Threads é apresentado como um app "onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo".

Conforme as imagens disponíveis na Apple Store, o funcionamento aparentemente é similar ao do Twitter, com opções de curtir, comentar e compartilhar abaixo de cada post — que são chamados de threads.

A big tech tem dado pistas sobre o lançamento. Ao digitar "threads" na barra de pesquisa do Instagram, um ícone vermelho em formato de tíquete aparece. Ao clicar nele, o usuário é direcionado para a página https://www.threads.net/, em que há uma contagem regressiva e um QR code para baixar o aplicativo Threads.

Às vésperas do lançamento, as ações da Meta Platforms subiram mais de 3% na Nasdaq, importante bolsa estadunidense responsável por listar grandes empresas do setor de tecnologia. No acumulado do ano, as ações da Meta subiram 145%.