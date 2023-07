Maybelline NY lança maquiagem virtual gratuita no Teams

Dica para quem costuma participar de reuniões virtuais. A marca de maquiagem do Grupo L’Oréal, Maybelline NY, está lançando uma solução de maquiagem virtual gratuita no Microsoft Teams, para usuários corporativos em todo o mundo. O foco é explorar o universo digital e proporcionar autoconfiança, especialmente no ambiente de trabalho. A expectativa é beneficiar mais de 300 milhões de pessoas.

Recentemente, a Maybelline NY lançou o "Provador Virtual", ferramenta que possibilita que os consumidores experimentem virtualmente todos os produtos de seu portfólio, como base, corretivo, máscara de cílios e batom. Agora, em parceria com a Microsoft, dá mais um passo nessa direção.

A tecnologia é baseada nos serviços de realidade aumentada de Maybelline NY, envolvendo representações digitais de seus produtos reais. Com uma seleção de 12 looks diferentes, abrangendo olhos, lábios e rosto, a marca também se comprometeu em garantir a representação de diversas cores de pele em colaboração com o Geena Davis Institute. Com o auxílio da tecnologia Modi Face, os usuários podem visualizar como o visual ficará antes de participarem de videoconferências ou transmissões ao vivo.

Para usar a ferramenta, basta clicar em "Participar da reunião", depois "Efeitos de Vídeo" e "Mais Efeitos de Vídeo". Depois, role para baixo no painel direito e selecione "Maybelline" na categoria "Filtros". Depois de selecionar, é só avançar para "Participar agora".