Metaverso aproximará marcas do mundo imersivo, diz Meta4Chain

A ideia de um universo virtual hiper-realista fascina a todos nós, mas também causa apreensão das empresas que se veem diante do desafio de fazer parte de um mundo que ainda não dominam.

“Ainda vemos medo no olhar dos empresários. Muitos acham que o Metaverso é algo muito tecnológico, muito distante da sua realidade”, comenta o cofundador e CEO da Meta4Chain, Leandro Nascimento, relatando as observações dos eventos que tem feito pelo Brasil. A empresa é o primeiro escritório credenciado pela Meta (Facebook) na América do Sul.

Ainda assim, esse é um mercado que não pode ser desconsiderado: a estimativa é que o Metaverso atinja 2 bilhões de pessoas até 2026. E o grande desafio para as companhias é entender como ganhar dinheiro neste ambiente.

“Metaverso é o nova internet, não é algo novo, é uma continuação da internet, agora mais imersiva, e que vai criar uma nova forma de interação das marcas com os clientes”, ressalta o empreendedor. Isso será necessário, especialmente, se pensarmos na mudança geracional. “Quem nasceu de 1998 para cá representará 25% da população mundial em 2026. A vida dessas pessoas é on line, e isso significa que teremos uma redução de espaço de compras físicas pelo virtual, decorrência do próprio perfil do novo consumidor”, alerta em bate papo durante o Expo Metaverso, encontro realizado pela Meta4Chain em parceria com a Associação Brasileira de Metaverso (ABMeta). O encontro aconteceu no Tecnopuc que, inclusive, é a sede do lab de inovação da Meta4Chain.

Como parte da sua estratégia de tornar o metaverso acessível a todos no Brasil, a Meta4Chain apresentou ao mercado está lançando o Oni Verso, primeiro sistema operacional próprio de realidade virtual do País. “Com capacidade para até 100 mil pessoas, cada membro ganhará um mundo de conexões e possibilidades comerciais para fazer parte do metaverso”, conta o CEO empresa.

A perspectiva é que, no Oni Verso, será possível criar um avatar, comprar e vender bens e serviços, viver novas experiências de entretenimento, ou ainda ter uma loja futurista, reproduzir um empreendimento ou ter um escritório virtual.

O acesso se dará por meio de óculos de realidade aumentada, onde o cliente pagará uma taxa mensal entre R$ 200,00 e R$ 600,00 e poderá trabalhar, estudar, viajar, jogar, assistir shows, navegar nas prateleiras das lojas e muito mais sem sair de casa. “Vamos garantir experiências imersivas em business e entretenimento de uma forma simples e adaptável. A comunidade inserida no Oni Verso contará com marketplace e moedas próprias, além de uma interação gráfica única”, conta.

A empresa surgiu com foco no mercado de tecnologias imersivas, como parte da GBX Brasil, tokenizadora gaúcha. Durante a pandemia da Covid-19, ao analisar o cenário mundial, os gestores identificaram a ampliação do uso da tecnologia e o movimento da Web3, que é a base para iniciativas como Metaverso, se consolidar.

“Começamos a desenvolver projetos voltados para essa área e estruturar a nossa operação no Tecnopuc, justamente para ter essa conexão com o ecossistema de inovação”, relembra o empreendedor.

Durante 2022, a operação teve uma série de entregáveis de experiências imersivas para players como Qualcomm, Shell, Netflix e McLaren. Neste caso, em parceria com a Petrobras, a Meta4Chain desenvolveu uma experiência imersiva para que as pessoas entendessem como funciona um pit stop da Fórmula 1.

Para degustar, bastava colocar o óculos de Realidade Virtual e sentir como funciona, em um ambiente figital (físico mais digital), o momento que o carro chega, o abastecimento e outros momentos de uma corrida.

Recentemente, a Meta4Chain adquiriu a Studio XR, ampliando o seu know how em experiência de Realidade Aumentada e mista. “Parte da equipe está no Tecnopuc, já que agora somos todos Meta4Chain”, comenta.

Nascimento relata que um dos desafios da empresa é ajudar a conscientizar o mercado para a importância de começar a experimentar esse novo universo. “E muita novidade, e isso causa apreensão. Mas, é fundamental para isso que os players passem a entrar nesse ambiente até para aprender como usá-lo”, aconselha.