MRV e uCondo fazem parceria focada em gestão de condomínios

Cerca de 190 condomínios construídos pela MRV passaram a utilizar a plataforma de gestão da uCondo, por meio do aplicativo Conviver MRV. É o caso dos residenciais Parque Porto Rio Grande, Porto Bahamas, Porto das Águias, Porto Aurora, Porto La Paz e Porto Dom Feliciano, todos localizados em Porto Alegre, além do Porto dos Alpes, em Caxias do Sul, e do Porto Amalfi, em Gravataí.

As empresas fecharam uma parceria para promover maior economia e comodidade para moradores, síndicos e administradoras. A ferramenta passou a ser disponibilizada para todos os empreendimentos MRV entregues desde janeiro deste ano.

O aplicativo busca conectar, em um único espaço virtual, moradores, síndicos, administradoras, porteiros e bancos, além de ofertar serviços como comunicados digitais, permite realizar reserva de áreas comuns do condomínio, gerar segunda via do boleto, retirada de correspondências por QR Code, acompanhamento das manutenções de rotina e acesso a um marketplace com cupons de desconto nas principais lojas.

"A expansão desse serviço faz parte da nossa estratégia que tem como foco desenvolver e entregar soluções de moradia adequadas às necessidades de cada condomínio, proporcionando uma vida menos burocrática e mais acessível e feliz aos nossos clientes e parceiros", declara Felipe Reis, gestor de Inovação do grupo MRV&CO.

A uCondo começou em 2015, por iniciativa do analista de sistemas Marcus Vinicius Nobre, que se uniu a Leonardo Mack, Juliano Corso e Ivan Benkendorf. Atualmente, a empresa atende 3 mil condomínios em todo o Brasil. Nobre atua como CEO da marca e enxerga a parceria com a MRV como uma forma de alavancar ainda mais o alcance da plataforma.

"Nossa plataforma foi desenvolvida para ser usada facilmente por todos, de forma intuitiva, prática e acessível. A expectativa é ter mais condomínios apostando nos benefícios da digitalização em todo o país. Juntos transformamos a gestão condominial, com mais economia, transparência financeira e comunicação eficiente entre todos os envolvidos", destaca o CEO da uCondo.