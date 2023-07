Tijolo Hub lança segunda edição de programa de conexões com startups

Formado por 36 empresas do setor da construção civil e do mercado imobiliário, o Tijolo Hub lança a segunda edição do programa VIGA, que faz a conexão entre essas empresas e startups para solucionar problemas do setor.



A temática central desta edição é a implantação e administração de condomínios, e envolve pilares como “Operação Interna”, “Surpreender o Cliente”, “Up-sell” e “Cross-sell”.

"Queremos dar visibilidade a esses problemas do setor imobiliário e de construção civil, unir grandes empresas a startups e conectar as soluções existentes no mercado por meio do matchmaking", explica Frederico Renner Mentz, idealizador do Tijolo.



O programa busca empresas ativas que já possuam soluções funcionando no mercado e conta com o aporte da Terracotta Ventures, que é um dos principais fundos de investimento de proptechs e construtechs do país.



“Depois dessa conexão inicial, cada empresa toma o seu próprio caminho, algumas desenvolvem parcerias e outras uma simples contratação de solução da startup pela grande empresa. A ideia é a gente conseguir tornar o mercado mais fluído e gerar melhores soluções para atender melhor os seus clientes", explica Mentz.



