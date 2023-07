Empresas gaúchas de games fecham mais de R$ 6,4 milhões em negócios

Seis empresas gaúchas do setor de games fecharam R$ 6,4 milhões diluídos em 31 negócios com 13 países, como Coreia do Sul, Estados Unidos, França e Rússia, durante a 11ª edição do Best International Games Festival (Big) 2023, maior feira setorial da América Latina, que encerrou 2 de julho, em São Paulo.



O levantamento foi divulgado pelo Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). “Há possibilidade de que cerca de 90% dos negócios se consolidem nos próximos 12 meses”, projeta o diretor do DPCI, Evaldo da Silva Júnior.

O grupo estava no estande coletivo do governo do Estado, que, por meio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais da Sedec, aportou R$ 45 mil no espaço. O investimento possibilitou a prospecção de novos mercados pelos fabricantes de jogos eletrônicos.