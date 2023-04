Criadora do Fortnite compra empresa gaúcha Aquiris

A Epic Games Brasil anunciou a aquisição da gaúcha Aquiris, uma das referências no mercado de games e reconhecida por títulos premiados, incluindo Wonderbox e a franquia Horizon Chase. Com sede no Tecnopuc, em Porto Alegre, a equipe de desenvolvedores do estúdio de jogos se juntará à Epic Games para criar conteúdo e experiências sociais dentro do Fortnite.

investimento Esta aquisição é um segundo passo na relação pósque a americana fez na empresa no início de 2022. Na época, o chefe de publicação de parceiros da Epic, Hector Sanchez, se juntou ao conselho de administração da

Mais do que isso, a equipe da empresa gaúcha agora será a base da Epic Games Brasil, o primeiro estúdio da Epic na América Latina, que está sendo lançado.

O vice-presidente executivo de desenvolvimento de jogos da Epic Games, Alain Tascan, destacou a qualidade dos talentos da equipe Aquiris na criação de jogos inovadores que atraem apelo global.

“A Aquiris está na vanguarda do desenvolvimento de jogos no Brasil e na América Latina, e fazer parte da Epic Games destacará os desenvolvedores de nossa região para toda a indústria. Com a criação da Epic Games Brasil, a esperamos explorar o imenso talento que a região tem a oferecer e estabelecer nossa presença na região”, finaliza.

O CEO da Aquiris e agora diretor de estúdio da Epic Games Brasil, Mauricio Longoni, projeta que essa união aumentará o sucesso na criação de jogos da marca, como Wonderbox, Horizon Chase 2 e Looney Tunes World of Mayhem, que continuarão a ser operados pelo estúdio gaúcho. “Estamos muito satisfeitos em aproveitar nossa experiência usando o Unreal Engine no desenvolvimento de jogos para contribuir com o futuro do Fortnite”, afirma.

A Epic Games é uma empresa americana fundada em 1991 por Tim Sweeney. Está sediada em Cary, Carolina do Norte e possui mais de 40 escritórios em todo o mundo. É líder em entretenimento interativo e fornecedora de tecnologia de mecanismo 3D e opera o Fortnite, um dos maiores jogos do mundo com mais de 350 milhões de contas e 2,5 bilhões de conexões de amigos. A Epic também desenvolve o Unreal Engine, que alimenta os principais jogos do mundo e também é adotado em setores como cinema e televisão, arquitetura, automotivo, manufatura e simulação.